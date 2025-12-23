ไวรัล ลุงวัยเกษียณโพสต์คลิปเจอไดรฟ์เก่า เก็บบิตคอยน์ไว้ 100 เหรียญ ลูกหลานโผล่แสดงตัวเพียบ
กลายเป็นไวรัลแบบหนีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อลุงวัย 59 ปีโพสต์คลิปว่าเจอไดรฟ์ที่มี บิตคอยน์ อยู่ด้านใน 100 เหรียญ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงตัวเป็นลูกเป็นหลานอย่างมากมาย
เรียกว่ามาแรงแซงทุกคลิปเลยทีเดียว เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อน มีชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อในอินสตาแกรมว่า 333january333 ได้โพสต์คลิปว่าตัวเขาเจอไดรฟ์ที่เก็บ “บิตคอยน์” สกุลเงินดิจิทัลไว้ด้านในถึง 100 เหรียญ หรือตีเป็นเงินปัจจุบันได้ที่ราวๆ 272 ล้านบาทเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียด หลังจากที่คลิปดังกล่าวเป็นไวรัลว่า “สวัสดีลูกหลานทุกคน ผมได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้ว ขอบคุณมากครับ ผมไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะมีลูกหลานอยู่ทั่วโลกขนาดนี้ ชีวิตมักมีเรื่องให้ประหลาดใจเสมอ ผมได้หัวเราะและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาก ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คนแก่อย่างผมยิ้มได้”
โรเบิร์ต แนะนำตัวว่าเขาเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 1966 ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายุ 59 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังและยินดีเสมอที่จะได้รับคำทักทายที่ใจดีจากทุกคน เขาตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่า “บิตคอยน์” เหล่านั้นมีที่มาอย่างไรตั้งแต่ปี 2009
โรเบิร์ตเล่าว่าเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นในช่วงปี 2008 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ไปทั่วโลก หลายคนต้องตกงาน แต่เนื่องจากตอนนั้นเขามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจึงมักมาขอยืมเงินเพื่อให้สามารถประคองตัวอยู่ได้ ซึ่งเขาก็ให้ความช่วยเหลือคนไปนับสิบราย
เมื่อเวลาผ่านไปและวิกฤตเริ่มคลี่คลาย ทุกคนก็เริ่มทยอยนำเงินมาคืน “เกือบทุกคน” คืนเงินให้เขา ยกเว้น เดวิด เพื่อนเก่าของเขาคนหนึ่งที่ไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ โรเบิร์ตรออยู่นานจนในที่สุดเขาก็เลิกทวง เพราะเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าเงินทอง
เดวิดไม่อยากเสียเพื่อนจึงโทรหาโรเบิร์ตและบอกว่าจะขอใช้หนี้ด้วยวิธีอื่น ทั้งคู่จึงนัดพบกันที่บาร์แห่งหนึ่ง เดวิดเป็นคนชอบแสวงหาโชคและคลั่งไคล้ในไอเดียใหม่ ๆ เขาใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงพูดคุยเรื่องที่เรียกว่า “บิตคอยน์” และพยายามโน้มน้าวโรเบิร์ตว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มูลค่าของมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล
“สุดท้ายเขาบอกผมว่าเขาไม่มีเงินอื่นเหลือแล้ว มีแต่บิตคอยน์นี่แหละที่เป็นทางเดียวที่จะใช้หนี้คืนได้ ตอนแรกผมปฏิเสธนะ เพราะตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร แต่พอเห็นว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นจริง ๆ ผมเลยตอบตกลง เขาจึงโอนบิตคอยน์ลงในแฟลชไดรฟ์แล้วยื่นมันให้ผม”
เรื่องที่น่าเสียดายที่สุดคือ โรเบิร์ตทำแฟลชไดรฟ์บานนั้นหายในวันเดียวกับที่ได้รับมา และที่แย่กว่านั้นคือเขาไม่ได้พยายามออกตามหามันเลยแม้แต่น้อย เพราะในตอนนั้น สำหรับเขาแล้วบิตคอยน์เหล่านั้นไม่มีค่าอะไรเลย
อ้างอิง : Instagram @333january333
