สามีญี่ปุ่นช็อก เจอเมีย-ลูกนอนจมกองเลือดในบ้าน ช็อกซ้ำสอง พบเมียแอบเช่าห้องซ่อนศพชายปริศนา
ไม่รู้จะช็อกเรื่องไหนก่อนดี เมื่อสามีชาวญี่ปุ่นเจอภรรยาและลูก 3 คน นอนจมกองเลือด ถูกแทงอาการสาหัส แต่กลับความจริงว่า ภรรยาเช่าห้องไว้อีกห้อง ด้านในมีศพชายในตู้เสื้อผ้า
คดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากชายวัย 40 ปีคนหนึ่งในย่านคิตะมาจิ เมืองนิชิโตเกียว ว่าประตูบ้านถูกคล้องโซ่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ และได้ยินเสียงดังมาจากภายในบ้าน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและเข้าไปภายในบ้านพร้อมกับผู้แจ้งเหตุ พบผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านรวม 4 ราย นอนสลบอยู่ในสภาพอาการสาหัส ประกอบด้วย แม่วัย 36 ปี พร้อมลูกชาย 3 คนวัย 16 ปี, 11 ปี และ 9 ปี
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าแม่และลูกชายคนโตนอนจมกองเลือด มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากของมีคมตามร่างกาย ส่วนลูกชายคนรองวัย 11 ปี มีแผลถูกปาดบริเวณลำคอ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบมีด 1 เล่ม ตกอยู่ใกล้กับร่างของลูกชายคนโต
ผู้บาดเจ็บทั้ง 4 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ทั้งหมดยังคงอยู่ในอาการโคม่าและไม่รู้สึกตัว
ขณะนี้กรมตำรวจนครบาลโตเกียวอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการพยายาม “ฆ่าตัวตายพร้อมกัน” (Murishinju) ภายในครอบครัว
แต่ในระหว่างที่ตำรวจกำลังสืบคดีนี้ กลับไปเจออีกหนึ่งปริศนาเกี่ยวกัวผู้เป็นแม่ นั่นก็เพราะตัวเธอมีชื่อว่าเป็นผู้เช่าห้องของอะพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งในเขตเนริมะ กรุงโตเกียว และเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจก็ต้องตกใข เพราะด้านในมีตู้เสื้อผ้าปิดตายด้วยเทปกาว ซึ่งด้านในมีศพชายอายุประมาณ 19-20 ปี ถูกแทงและฟันบริเวณหน้าท้อง แผ่นหลัง และต้นขา รวมแล้วกว่า 19 แห่ง นอกจากนี้ยังพบอาวุธมีในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกัน
แต่จากสภาพศพที่เริ่มเน่าเปื่อน ทำให้ทางตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ซึ่งน่าจะเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุของแม่ลูก 4 คนด้วย นั่นทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ผู้เป็นแม่อาจจะเป็นฆาตกรในคดีนี้ก็เป็นได้ และกำลังเร่งตรวจความเชื่อมโยกของ 2 คดีนี้
อ้างอิง : newsdig.tbs.co.jp
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้
- สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล
- ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: