ข่าวต่างประเทศ

สามีญี่ปุ่นช็อก เจอเมีย-ลูกนอนจมกองเลือดในบ้าน ช็อกซ้ำสอง พบเมียแอบเช่าห้องซ่อนศพชายปริศนา

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 16:23 น.
86

ไม่รู้จะช็อกเรื่องไหนก่อนดี เมื่อสามีชาวญี่ปุ่นเจอภรรยาและลูก 3 คน นอนจมกองเลือด ถูกแทงอาการสาหัส แต่กลับความจริงว่า ภรรยาเช่าห้องไว้อีกห้อง ด้านในมีศพชายในตู้เสื้อผ้า

คดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากชายวัย 40 ปีคนหนึ่งในย่านคิตะมาจิ เมืองนิชิโตเกียว ว่าประตูบ้านถูกคล้องโซ่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ และได้ยินเสียงดังมาจากภายในบ้าน

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและเข้าไปภายในบ้านพร้อมกับผู้แจ้งเหตุ พบผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านรวม 4 ราย นอนสลบอยู่ในสภาพอาการสาหัส ประกอบด้วย แม่วัย 36 ปี พร้อมลูกชาย 3 คนวัย 16 ปี, 11 ปี และ 9 ปี

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าแม่และลูกชายคนโตนอนจมกองเลือด มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากของมีคมตามร่างกาย ส่วนลูกชายคนรองวัย 11 ปี มีแผลถูกปาดบริเวณลำคอ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบมีด 1 เล่ม ตกอยู่ใกล้กับร่างของลูกชายคนโต

ผู้บาดเจ็บทั้ง 4 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ทั้งหมดยังคงอยู่ในอาการโคม่าและไม่รู้สึกตัว

ขณะนี้กรมตำรวจนครบาลโตเกียวอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการพยายาม “ฆ่าตัวตายพร้อมกัน” (Murishinju) ภายในครอบครัว

แต่ในระหว่างที่ตำรวจกำลังสืบคดีนี้ กลับไปเจออีกหนึ่งปริศนาเกี่ยวกัวผู้เป็นแม่ นั่นก็เพราะตัวเธอมีชื่อว่าเป็นผู้เช่าห้องของอะพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งในเขตเนริมะ กรุงโตเกียว และเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจก็ต้องตกใข เพราะด้านในมีตู้เสื้อผ้าปิดตายด้วยเทปกาว ซึ่งด้านในมีศพชายอายุประมาณ 19-20 ปี ถูกแทงและฟันบริเวณหน้าท้อง แผ่นหลัง และต้นขา รวมแล้วกว่า 19 แห่ง นอกจากนี้ยังพบอาวุธมีในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกัน

แต่จากสภาพศพที่เริ่มเน่าเปื่อน ทำให้ทางตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ซึ่งน่าจะเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุของแม่ลูก 4 คนด้วย นั่นทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ผู้เป็นแม่อาจจะเป็นฆาตกรในคดีนี้ก็เป็นได้ และกำลังเร่งตรวจความเชื่อมโยกของ 2 คดีนี้

อ้างอิง : newsdig.tbs.co.jp

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ Sex Worker ข่าวต่างประเทศ

ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด

24 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีญี่ปุ่นช็อก เจอเมีย-ลูกนอนจมกองเลือดในบ้าน ช็อกซ้ำสอง พบเมียแอบเช่าห้องซ่อนศพชายปริศนา

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล ลุงวัยเกษียณโพสต์คลิปเจอไดรฟ์เก่า เก็บบิตคอยน์ไว้ 100 เหรียญ ลูกหลานโผล่แสดงตัวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไขปริศนาสยอง “แม่หมึกยักษ์” กินตัวเองจนตายหลังวางไข่ สมองสั่งให้ “เสียสละ” เพื่อเผ่าพันธุ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69 Line News

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 16:23 น.
86
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button