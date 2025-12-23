4 ราศี มีเกณฑ์ได้เงินคืน ของหายได้กลับมา แบบฟลุ๊ก ๆ
หมอดูชี้เป้า 4 ราศีมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการ “ได้คืน” เจ้าหนี้เตรียมเฮ ลูกหนี้ที่สาบสูญจะติดต่อมา ของรักที่หาไม่เจอจะโผล่มาให้เห็น เช็กเลยราศีไหนจะดวงเฮงสุดๆ
อิทธิพลของดวงดาวที่โคจรในมุม “การหมุนเวียนกลับ” ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อ 4 ราศีนี้ ที่มีเกณฑ์จะได้พบเจอสิ่งของที่สูญหาย หรือได้รับเงินคืนในรูปแบบที่ไม่คาดคิด เรียกว่าเป็นโชคแบบ “ฟลุ๊กๆ” ที่ทำเอายิ้มแก้มปริ มาดูกันว่าคุณคือผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎมีเกณฑ์จะได้โชคจากการ “จัดบ้าน” หรือรื้อค้นตู้เสื้อผ้าเก่าๆ คุณอาจจะเจอเงินสดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ทที่ไม่ได้ใส่นาน เจอแหวนทองที่คิดว่าหายไปแล้วตกอยู่ซอกลิ้นชัก หรือเจอกรมธรรม์/เอกสารเก่าที่มีมูลค่า เป็นการเจอโดยบังเอิญสุดๆ ไม่ได้ตั้งใจหา แต่บทจะเจอก็เจอเลย
2. ราศีกันย์
ใครที่มีปัญหากับระบบ เอกสาร หรือการขอเคลมเงินคืน (Refund) จากแอปพลิเคชันหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ยืดเยื้อมานาน วันนี้จะมีข่าวดี! จู่ๆ ระบบก็อนุมัติ หรือมีอีเมลแจ้งเตือนเงินโอนเข้าบัญชีแบบงงๆ หมือนระบบ Error เข้าข้างคุณ หรือเจ้าหน้าที่บังเอิญหยิบเรื่องของคุณมาพิจารณาพอดี
3. ราศีพิจิก
ชาวพิจิกที่เคยทำของมีค่าชิ้นเล็กๆ หายไป เช่น ต่างหูข้างเดียว, เมมโมรี่การ์ด, หรือกุญแจสำคัญ วันนี้ “สัญชาตญาณ” จะนำทางให้คุณเดินไปหยิบมันขึ้นมาเฉยๆ หรือมีคนเก็บได้แล้วนำมาคืนถึงมือ ของชิ้นนั้นอาจจะไปอยู่ในที่ที่ “เป็นไปไม่ได้” แต่คุณดันไปเจอเข้า
4. ราศีกุมภ์
ไฮไลท์อยู่ที่ราศีนี้! คนที่เคยยืมเงินคุณไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆ หรือเพื่อนที่ติดค้างค่าข้าวกันไว้จนคุณลืมทวง วันนี้เขาจะทักแชทมาขอเลขบัญชีเพื่อโอนคืน หรืออาจมาในรูปแบบเลี้ยงข้าวชุดใหญ่เพื่อชดใช้
