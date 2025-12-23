ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

23 ธันวาคม – ตำรวจคอมมานโดบุกจับกุม “เต้ย ท็อปโมเดล” โมเดลลิ่งจอมลวงโลก หลังก่อเหตุหลอกลวงผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าคอร์สเรียนเดินแบบราคาแพง อ้างพาไปทำงานต่างประเทศ สุดท้ายเชิดเงินหนี เสียหายกว่า 10 ล้านบาท
นายจรุงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) หรือ “เต้ย ท็อปโมเดล” อายุ 52 ปี จับได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักใน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” รวมถึงหมายจับคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.เช็ค รวมทั้งหมดถึง 9 หมายจับ และมีประวัติเคยต้องคดีมาแล้วถึง 18 คดี
พฤติการณ์ลวงโลก คอร์สหลักแสน-ฝันโกอินเตอร์
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 กลุ่มผู้เสียหายได้พบเห็นประกาศโครงการ TOP MODEL 2022 ผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ท็อปโมเดล (ไทยแลนด์) จำกัด มี น.ส.ปิยะนุช เป็นกรรมการบริษัท และมีนายจรุงศักดิ์ (สามี) เป็นผู้ชักชวน
กลอุบายคือการโน้มน้าวให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเดินแบบ โดยมีข้อบังคับต้องเรียน 160 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท) คิดเป็นเงินสูงถึง 160,000 บาทต่อคน
นอกจากค่าเรียนแล้ว ยังมีการชักชวนว่าจะมีงานเดินแบบที่ต่างประเทศ โดยเรียกเก็บเงินค่าติดตามจากผู้ปกครองเพิ่มอีกคนละ 17,900 บาท แต่เมื่อถึงกำหนดการเดินทางกลับไม่มีงานจริง เมื่อทวงถามเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงและขาดการติดต่อในที่สุด มีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า 10 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท
เบื้องต้น นายจรุงศักดิ์ ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก
- หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน
- สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: