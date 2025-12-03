แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

เคลื่อนไหวแล้ว แอน อลิชา โพสต์ ‘จุกอก’ หลัง นานา ไรบีนา ถูกจับกุมที่บ้านพัก ข้อหาฉ้อโกง-พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ทนายเผยเคยประสานงานขอมอบตัวแล้ว
จากกรณีที่ ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า CIB นำกำลังเข้าจับกุม นานา ไรบีนา ดาราสาววัย 45 ปี ที่บ้านพักย่านพระโขนง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2568) ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี
ล่าสุด แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล หนึ่งในเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนใจ หลังจากที่เพื่อนถูกจับกุมตัว ผ่านอินสตาแกรม ann_laisuthruklai ระบุว่า “จุกอก” พร้อมอิโมจิร้องไห้ 1 ตัว
ก่อนหน้านี้ แอน อลิชา ออกมาเปิดเผยว่า เครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มองไปทางไหนมันเหมือนไก่ไม่มีหัว มืดแปดด้านไปหมด แต่ตนไม่ใช่ผู้เสียหาย ฉะนั้นพูดอะไรมากไม่ได้ จึงอยากเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิง ไม่ให้เซหรือล้มลง
ขณะที่ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู โพสต์ภาพกระดาษที่มีลายมือเขียนข้อความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าเข้ามอบตัวแล้ว ตำรวจจะได้ไม่ต้องออกหมายจับ แต่ไม่มีการรับมอบ โดยข้อความฉบับเต็มระบุว่า “เรียนที่ กก. 4บก.ปอส. วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ข้าพเจ้านายสายหยุด เพ็งบุญชู เป็นทนายความของ นายปริญญา อินทชัย (เวย์ ไทเทเนี่ยม) และ นางไรบีนา อินทชัย เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อประสานนำตัวบุคคลทั้งสองที่มีชื่อ-นามสกุลข้างต้น เข้าพบพนักงานสอบสวน
เนื่องจากบุคคลทั้งสองข้างต้น อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหรืออาจจะถูกออกหมายจับ ข้าพเจ้าจึงประสงค์นำบุคคลทั้งสองเข้ามอบตัวในกรณีที่มีหมายจับหรือนำหมายพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือให้ปากคำตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะได้ไม่ต้องมีการออกหมายเรียกและออกหมายจับ โดยบุคคลทั้งสองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย หากต้องการตัวบุคคลทั้งสองให้ติดต่อมายังข้าพเจ้าทนายสายหยุด”
พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจ ปอศ.กก.4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้น..และขอออกหมายจับ..พาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนาน….ก็ไม่ยอมมารับมอบตัว…(ข้อหาตามหมายจับ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน (โทษจำคุก 5 ถึง 10 ปี)”
