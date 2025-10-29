ข่าวอาชญากรรม

สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 13:38 น.
311

ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ “ปิดเกม รับ-แลก-ลวง” รวบขบวนการทุจริต คนละครึ่งพลัส ย้ำชัดมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้แลกกับผู้รับแลก เตรียมแถลงสด 12.30 น.

29 ตุลาคม วันแรกของการใช้งานคนละครึ่งพลัส ผู้สื่อข่าวรายงาน ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “ปิดเกม รับ-แลก-ลวง” เพื่อเข้าจับกุมแก๊งทุจริตโกงสิทธิ์รัฐ หลังโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย รับแลกสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด

CIB ย้ำเตือนว่า การกระทำลักษณะนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทั้งผู้ที่นำสิทธิ์ไปแลกกับผู้ที่รับแลกสิทธิ์ จะมีความผิดทั้งสองฝ่าย

ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากการนำสิทธิในโครงการคนละครึ่งพลัส ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นำสิทธิไปแลกเงินสด
หรือสมรู้ร่วมคิดในการใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง

ถือเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อาจถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐ และยังต้องชดใช้คืนเงินให้รัฐอีกด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส ห้ามนำสิทธิดังกล่าวไปขายต่อให้กับบุคคลอื่น หรือใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง เนื่องจากเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่ สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดูน้อยลง

เตือน แลกสิทธิคนละครึ่งพลัส ผิดกฎหมาย

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

