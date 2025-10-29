สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต
ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ “ปิดเกม รับ-แลก-ลวง” รวบขบวนการทุจริต คนละครึ่งพลัส ย้ำชัดมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้แลกกับผู้รับแลก เตรียมแถลงสด 12.30 น.
29 ตุลาคม วันแรกของการใช้งานคนละครึ่งพลัส ผู้สื่อข่าวรายงาน ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “ปิดเกม รับ-แลก-ลวง” เพื่อเข้าจับกุมแก๊งทุจริตโกงสิทธิ์รัฐ หลังโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย รับแลกสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด
CIB ย้ำเตือนว่า การกระทำลักษณะนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทั้งผู้ที่นำสิทธิ์ไปแลกกับผู้ที่รับแลกสิทธิ์ จะมีความผิดทั้งสองฝ่าย
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากการนำสิทธิในโครงการคนละครึ่งพลัส ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นำสิทธิไปแลกเงินสด
หรือสมรู้ร่วมคิดในการใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง
ถือเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อาจถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐ และยังต้องชดใช้คืนเงินให้รัฐอีกด้วย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส ห้ามนำสิทธิดังกล่าวไปขายต่อให้กับบุคคลอื่น หรือใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง เนื่องจากเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่ สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดูน้อยลง
