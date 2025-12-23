การเงินเศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 16:16 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 16:16 น.
53
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้

ผู้สอบท้องถิ่นเกาะติดด่วน กสถ. แจงสถานะ ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้

23 ธันวาคม 2568 – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 เพื่อชี้แจงสถานะปัจจุบันแก่ผู้เข้าสอบที่กำลังเฝ้ารอผลคะแนน

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการดำเนินการสอบแข่งขันอยู่ในขั้นตอนการ “ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของผลการตรวจข้อสอบ” ของภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทาง กสถ. ได้ระบุว่า จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้นใน วันที่ 23 ธันวาคม 2568 (วันนี้) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการสอบดังกล่าว และหากมีมติหรือผลสรุปเป็นประการใด จะรีบทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบทราบโดยเร็วที่สุด

ช่องทางติดตามข่าวสาร ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านติดตามข่าวสารการประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางหลักเท่านั้น ได้แก่:

  1. เว็บไซต์ https://www.google.com/search?q=dla-local2568.thaijobjob.com

  2. เพจ Facebook “คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.”

ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้

