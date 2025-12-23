ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้ สาวิกา – ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่ง น้ำหวาน ยันคาเฟ่ โมเมนต์ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย
ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะ สำหรับคู่ของ พิ้งกี้ สาวิกา และ ตุ้ย ธีรภัทร์ ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่า ทั้งสองคนแอบซุ่มคบหาดูใจกันอยู่ กระทั่งมีคลิปสาวพิ้งกี้ร่วมฉลองวันเกิดน้องสาวของตุ้ย ทำเอาชาวเน็ตเขินตัวบิด และคิดเข้าข้างเสียงในหัวว่า พิ้งกี้-ตุ้ย เปิดตัวกับครอบครัวแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีใครออกมายืนยันความสัมพันธ์ หรือปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว
ล่าสุด (21 ธ.ค. 68) พิ้งกี้-ตุ้ย ได้ควงกันเดินทางมาร่วมงานแต่งงานของนักแสดงสาว น้ำหวาน กรรณาภรณ์ กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ซึ่งโมเมนต์ตลอดงานจะเห็นได้ว่าทั้งสองจะอยู่บริเวณใกล้ ๆ กันตลอด ทั้งในช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เพื่อน ๆ ก็จับทั้งคู่มายืนข้างกัน และให้ทำมือเป็นรูปหัวใจ เรียกเสียงกรี๊ดไปทั้งงาน
โมเมนต์หวานยังไม่หมดแค่นั้น เพราะเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นภารกิจร่วมงานแต่งเพื่อนสาว พิ้งกี้-ตุ้ย พากันไปแวะจิบกาแฟชิล ๆ ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในจ.กาญจนบุรี ก่อนที่ทางร้านจะถ่ายรูปคู่ที่แฟน ๆ รอคอยโพสต์ลงในอินสตาแกรมหลักของร้านเพื่อเป็นการขอบคุณทั้งสองท่านที่แวะมาดื่มด่ำความสุขที่คาเฟ่
ต้องบอกเลยว่าแค่ภาพคู่เพียงภาพเดียว แต่แววตาและสีหน้าแห่งความสุขที่มันล้นออกมาจากทั้ง พิ้งกี้ สาวิกา และตุ้ย ธีรภัทร์ ก็บอกอะไรหลาย ๆ อย่างกับแฟนคลับได้แล้ว หรือไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบเงียบ ๆ แล้วก็ได้นะ ยังไงก็ต้องรอให้ทั้งสองพร้อมและออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสถานะอีกครั้งก็แล้วกัน
