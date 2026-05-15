ลูกชาย “สังข์ ดอกสะเดา” แจงพ่อยังไม่เสีย หลังยกเลิกผ่าตัด ทำตามคำสั่งเสียพ่อ
ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา แจงพ่อยังไม่เสีย หลังยกเลิกผ่าตัด ไม่อยากให้พ่อทรมาน เผยทำตามคำสั่งเสียของพ่อ ตอนนี้รอผลเอ็กซ์เรย์
จากกรณีที่ลูกชายคนกลางของ สังข์ ดอกสะเดา ดาราตลกได้ออกมาแจ้งว่า ยกเลิกการรักษาด้วยการผ่าตัด และยกเลิกการปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อทรมานอีกแล้ว หลังจากที่พ่อป่วยเป็นมะเร็ง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทางลูกชายได้ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “ขออธิบายให้เข้าใจนะครับ คุณพ่อยังไม่เสียนะครับ
เมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้ว ผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็ง ในการรักษาทีแรกคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อสะดวกในการช่วยหายใจ แต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้ว ร่างกายพ่ออาจจะรับไม่ไหว เพราะระหว่างการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จ พ่อจะทรมานมากๆ ผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั้มหัวใจ (อย่างที่พ่อเคยพูดขอและสั่งเสีย) เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนจนลมหายใจสุดท้าย”
ก่อนที่จะเขียนอีกโพสต์ว่า “ยืนรอผลเอ็กซ์เรย์ ของพ่อ ผลออกมาเป็นอย่างไรจะอัพเดทให้ทราบนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณพ่อครับ”
