ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:02 น.
1,152

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 หลังผู้สมัครกว่า 4.3 แสนคนลงสนามสอบ 7 ธ.ค. 68 เช็กช่องทางประกาศผลและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค คาดเริ่มสอบสัมภาษณ์ 5-7 ม.ค. 69

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียนสนามใหญ่ระดับประเทศอย่าง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 หรือ สอบท้องถิ่น 68 ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ท่ามกลางผู้สมัครสอบทั่วประเทศกว่า 438,277 คน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้เข้าสอบทุกคนต่างเฝ้ารอคอย นั่นคือการประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข เพื่อลุ้นว่าตนเองจะมีชื่อไปต่อในรอบ ภาค ค หรือไม่

เช็กผลสอบท้องถิ่น 2568

สำหรับช่องทางหลักในการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข รวมถึงผู้มีสิทธิสอบภาค ค ทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์รับสมัครสอบโดยตรง

วิธีการตรวจสอบผลสอบ (เมื่อประกาศผลแล้ว)

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com

  • มองหาเมนู ตรวจสอบผลคะแนนสอบ หรือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, วันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร

ผู้สมัครสอบท้องถิ่น 68 กว่า 4.3 แสนคนรอผลสอบอย่างใจจดใจจ่อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์การสอบผ่าน เพื่อไปต่อ ภาค ค

เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าสอบมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่กำหนด ดังนี้

  • ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  • ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

หมายเหตุ: หากสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที ไม่มีสิทธิสอบภาค ค แม้คะแนนรวมจะสูงก็ตาม

ไทม์ไลน์สำคัญ ประกาศผลเมื่อไหร่? สอบภาค ค วันไหน?

  • สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการรอประกาศผลอย่างเป็นทางการจาก กสถ.
  • ช่วงเวลาประกาศผล (คาดการณ์) : สื่อหลายสำนักและเพจติวสอบคาดการณ์ว่าอาจอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2568 (ติดตามประกาศทางการอีกครั้ง)
  • กำหนดการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) : คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5 – 7 มกราคม 2569

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาค ก และภาค ข จะต้องเตรียมตัวยื่นหลักฐานต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ทรานสคริปต์ และเอกสารส่วนตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป ซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายก่อนการขึ้นบัญชีบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดี และหมั่นติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ทางการอย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

2 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

4 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

9 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

35 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

43 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

47 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:02 น.
1,152
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button