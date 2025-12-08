ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 หลังผู้สมัครกว่า 4.3 แสนคนลงสนามสอบ 7 ธ.ค. 68 เช็กช่องทางประกาศผลและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค คาดเริ่มสอบสัมภาษณ์ 5-7 ม.ค. 69
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียนสนามใหญ่ระดับประเทศอย่าง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 หรือ สอบท้องถิ่น 68 ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ท่ามกลางผู้สมัครสอบทั่วประเทศกว่า 438,277 คน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้เข้าสอบทุกคนต่างเฝ้ารอคอย นั่นคือการประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข เพื่อลุ้นว่าตนเองจะมีชื่อไปต่อในรอบ ภาค ค หรือไม่
เช็กผลสอบท้องถิ่น 2568
สำหรับช่องทางหลักในการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข รวมถึงผู้มีสิทธิสอบภาค ค ทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์รับสมัครสอบโดยตรง
-
เว็บไซต์หลัก dla-local2568.thaijobjob.com
วิธีการตรวจสอบผลสอบ (เมื่อประกาศผลแล้ว)
- เข้าไปที่เว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com
-
มองหาเมนู ตรวจสอบผลคะแนนสอบ หรือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค
-
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, วันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร
เกณฑ์การสอบผ่าน เพื่อไปต่อ ภาค ค
เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าสอบมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่กำหนด ดังนี้
- ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
หมายเหตุ: หากสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที ไม่มีสิทธิสอบภาค ค แม้คะแนนรวมจะสูงก็ตาม
ไทม์ไลน์สำคัญ ประกาศผลเมื่อไหร่? สอบภาค ค วันไหน?
- สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการรอประกาศผลอย่างเป็นทางการจาก กสถ.
- ช่วงเวลาประกาศผล (คาดการณ์) : สื่อหลายสำนักและเพจติวสอบคาดการณ์ว่าอาจอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2568 (ติดตามประกาศทางการอีกครั้ง)
- กำหนดการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) : คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5 – 7 มกราคม 2569
ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาค ก และภาค ข จะต้องเตรียมตัวยื่นหลักฐานต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ทรานสคริปต์ และเอกสารส่วนตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป ซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายก่อนการขึ้นบัญชีบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดี และหมั่นติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ทางการอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กตาราง สอบท้องถิ่น 68 วันที่ 7 ธ.ค. ภาค ก. ภาค ข. เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
- สอบท้องถิ่น 68 เช็กสนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. ข. 7 ธ.ค. นี้
- เลื่อนสอบท้องถิ่น 68 ไม่มีกำหนด กระทบผู้สมัครสอบ 4.3 แสนคน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: