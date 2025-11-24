แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
- สอบภาค ก. วันที่ 7 ธันวาคม 2568 (9.00 น.-11.00 น.)
- สอบภาค ข. วันที่ 7 ธันวาคม 2568 (13.00 น.-15.30 น.)
- สอบภาค ค. วันที่ 5-7 ม.ค.69
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น ปี 2568 ได้ที่ลิงก์นี้ ตามเว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าสอบ ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เข้าไปแล้วกรอกเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดค้นหา
อัปเดตจำนวนผู้สมัครสอบสะสม
- ทั่วไป จำนวน 97,141 คน
- วิชาการ จำนวน 296,830 คน
- ครูผู้ช่วย จำนวน 44,306 คน
- รวมทั้งสิ้น 438,277 คน
สอบท้องถิ่น 68 สอบอะไรบ้าง
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สอบทุกคนทุกตำแหน่งจะต้องสอบภาคนี้ เกณฑ์องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
วิชาคณิตศาสตร์ (ความสามารถในการคิดวิเคราะห์) ทดสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณและเหตุผล
วิชาภาษาไทย ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความเข้าใจภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความเข้าใจภาษาอังกฤษ (มีเกณฑ์ผ่านพิเศษคือต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
วิชากฎหมาย (ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 12 ฉบับ เช่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/สภาตำบลและ อบต.
วิชาที่เพิ่มมาใหม่ เจตคติ จริยธรรม ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ถูกตัดออก)
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการสอบความรู้เฉพาะทางตามตำแหน่งที่สมัคร เช่น นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน เกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้ที่สนใจควรเตรียมตัวในวิชาภาค ก อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะกฎหมาย 12 ฉบับที่มีการอัปเดตเนื้อหา และวิชาเฉพาะตำแหน่งที่ตนเองสมัคร
