เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ
เกิดเหตุระทึกขวัญกลางเมืองกีสเซิน เมื่อชายคนหนึ่งขับรถชนรูดมาตามทางก่อนพุ่งเข้าหาฝูงชนบริเวณป้ายรถเมล์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นจงใจก่อเหตุ
เมื่อบ่ายวันจันทร์ (22 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ได้เกิดเหตุชายวัย 32 ปี ขับรถพุ่งชนป้ายรถเมล์ในเมืองกีสเซิน (Giessen) ซึ่งอยู่ห่างจากแฟรงก์เฟิร์ต ของประเทศเยอรมนี ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย โดยหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัส
ทราบต่อมาจากรายงานของสื่อต่างประเทศ ผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอาเซอร์ไบจานที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าว เขาขับรถพุ่งชนรถคันอื่นอีก 2 คันที่บริเวณสี่แยกก่อน จากนั้นจึงเสียหลักพุ่งเข้าใส่ป้ายรถเมล์และขับต่อไปอีกเล็กน้อยก่อนจะหยุดรถและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุด
ทั้งนี้ในส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นทางด้านของตำรวจยังไม่ระบุชัดเจนว่า เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการจงใจก่อเหตุ โดยปัจจุบันพื้นที่เกิดเหตุถูกปิดล้อมเพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียด.
ที่มา : Deutsche Welle (DW) , AP
