ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. นี้ เช็กวิธีตรวจสอบรายชื่อและเกณฑ์ผ่านที่นี่
หลังจากที่สนามสอบท้องถิ่น ประจำปี 2568 ได้จัดสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความยากง่ายของข้อสอบ ล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับกำหนดการประกาศผลสอบที่ผู้สมัครหลายแสนคนเฝ้ารอคอย
จากการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 มีการแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการจาก กสถ. ว่าจะทำการ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ภาค ข ไม่เกินวันที่ 26 ธันวาคม 2568
ดังนั้น ผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ต่อไป
ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น 68
เมื่อถึงกำหนดวันประกาศผล ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและคะแนนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้:
-
เข้าสู่เว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com/
-
ไปที่หัวข้อ “ตรวจสอบผลสอบข้อเขียนรุ่น 68” หรือ “ดูผลคะแนนสอบ”
-
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขประจำตัวสอบเพื่อยืนยันตัวตน
ทบทวนเกณฑ์การตัดสิน ต้องผ่านอะไรบ้าง?
เพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
-
ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป): ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
-
ภาค ข (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง): ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
-
ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง): ผู้ที่ผ่าน ภาค ก และ ข จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เช่นกัน จึงจะมีสิทธิขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีและอายุบัญชี
-
การเรียงลำดับจะใช้คะแนนรวมของ ภาค ข + ภาค ค (ไม่นำคะแนนภาค ก มารวม แต่ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์)
-
หากคะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินที่คะแนนภาค ค (สัมภาษณ์) ใครมากกว่าจะอยู่อันดับสูงกว่า หากยังเท่ากันอีกจะดูที่ลำดับการชำระเงินค่าสมัครสอบ
-
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางการเท่านั้น และระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเบาะแสทุจริตสามารถแจ้งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ กสถ. ได้ทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?
- แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม
- สอบท้องถิ่น 68 เช็กสนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. ข. 7 ธ.ค. นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: