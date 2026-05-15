รมว.เกษตร ยืนยันควบคุมได้หลังพบ “ปลาหมอคางดำ” ในพัทยา ไม่กระทบระบบนิเวศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 09:05 น.
วัชระพล ยืนยันว่าสามารถควบคุมได้ หลังจากที่มีการพบ ปลาหมอคางดำ ในทะเลพัทยา พร้อมยืนยันว่าไม่กระทบระบบนิเวศ

จากกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยานั้น และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วนั้น

ล่าสุด นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังสั่งการให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนรายงานว่าพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรีนั้น ว่ากรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงในบริเวณดังกล่าว แต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ ระบบนิเวศทางทะเล และวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้น ได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่า สถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็ม ซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล ที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลา ประกอบกับ โดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อย

จึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึก ตามที่สังคมมีความกังวล พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น โดยพบเพียงใน 17 จังหวัด ตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้น

ส่วนแนวทางการจัดการปลาหมอคางดำ รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นในการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชน และยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพง ซึ่งเป็นปลานักล่าตามธรรมชาติที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ ทั้งนี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการผลักดันทุกมาตรการให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ข่าว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

