วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

ใครกันหนอ? บุ๋ม ปนัดดา-เต็นท์ วศิน เมาท์ฉ่ำ นางเอกดังมาก ระดับ ซุปเปอร์สตาร์ รีเทิร์นรักแฟนเก่า ลือหึ่งเตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ที่ญี่ปุ่น
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาขาเผือกหูผึ่งกันทั้งโซเชียล เมื่อรายการพิธีกรฝีปากกล้า “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” และ “เต็นท์ วศิน” ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในสุดเอ็กซ์คลูซีฟกลางรายการ ตกมันส์บันเทิง (22 ธ.ค. 68) เกี่ยวกับความรักของนางเอกสาวระดับซูเปอร์สตาร์รายหนึ่ง ที่คนวงในเมาท์กันหนาหูว่าเธอกำลังหวนคืนรักแฟนเก่า ทำชาวเน็ตทำการบ้านหนักมากว่า นางเอกสาวคนนี้คือใครกัน?
บุ๋ม ปนัดดา เล่าเปิดเรื่องว่า “แหล่งข่าววงในยืนยันนางเอกตัวท็อปรายนี้เริ่มกลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกับอดีตคนรักแล้ว แม้จะยังไม่มีการประกาศสถานะที่ชัดเจนแต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากนางเอกรายนี้ครองความโสดมาอย่างยาวนานจนแฟนคลับต่างเอาใจช่วยให้มีคนมาดูแลหัวใจ พร้อมย้ำชัดว่าดีกรีความดังระดับนี้ถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ได้รับรองว่าสะเทือนทั้งวงการแน่นอน”
ทางด้าน เต็นท์ วศิน ได้สมทบข้อมูลที่ทำเอาความสงสัยพุ่งปรี๊ด ระบุว่า “ฝ่ายชายกำลังวางแผนเซอร์ไพรส์ชวนนางเอกสาวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าอาจจะเป็น “ทริปง้อขอคืนดี” หรือแท้จริงแล้วทั้งคู่อาจแอบปรับความเข้าใจกันก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว”
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลชุดใหญ่ที่สอดคล้องกันว่า มีคนตาดีแอบเห็นนางเอกซุปตาร์คนดังกล่าวเพิ่งเลือกลองชุดสวย ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดกันหนาวสำหรับไปลุยต่างประเทศพอดิบพอดี ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าข่าวลือทริปหวานแดนปลาดิบครั้งนี้มีมูลความจริงสูงมาก
ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันวิเคราะห์และคัดรายชื่อนางเอกระดับแถวหน้าที่ “โสดนาน” และมีบุคลิกตรงตามคำใบ้มาเชื่อมโยงกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งร่องรอยเริ่มแคบลงทุกขณะ โดยทุกคนต่างลุ้นว่าทริปญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นเพียงการไปเที่ยวธรรมดา หรือจะมีช็อตหวานเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีให้แฟน ๆ ได้เฮกันแน่
อ้างอิงจาก : รายการ ตกมันส์บันเทิง
