กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:33 น.
กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม ขณะที่กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน เข้าสู่วันที่ 16

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ วานนี้ (22 ธ.ค.)โดยตลอดทั้งวันเกิดการปะทะและการใช้กำลังทางทหารในหลายจุดสำคัญ

โดยภาพรวมสถานการณ์ วานนี้ (22 ธ.ค.) ฝ่ายไทยใช้การยิงสนับสนุนแบบรวมอำนาจ โดยมุ่งเป้าหมายทางทหารของกัมพูชา ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทย อย่างน้อย 18 เป้าหมาย ในพื้นที่ผามออีแดงและช่องคานม้า ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วย จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และปืนใหญ่จำนวนมาก แต่ความแม่นยำต่ำส่วนใหญ่ตกนอกพื้นที่สำคัญ ด้านการใช้ UAV ของฝ่ายกัมพูชายังคงเป็นการบินลาดตระเวนเชิงสัญลักษณ์ แต่ไม่สามารถหยุดหรือทำลายระบบการยิงของฝ่ายไทยได้ โดยภาพรวม ฝ่ายไทยยังคงได้เปรียบทั้งในด้านการควบคุมพื้นที่ จังหวะการรบ และการเลือกเป้าหมายเชิงยุทธการ

ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ช่องบก มีการเฝ้าตรวจของกำลังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่ช่องอานม้า ช่วงกลางวันไม่พบความเคลื่อนไหวสำคัญของฝ่ายทหารกัมพูชา ก่อนที่ในช่วงค่ำ ฝ่ายไทย ได้ตรวจพบฐานที่มั่นที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทย โดยฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาในพื้นที่ ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้อาวุธยิงใส่เป้าหมายกำลังฝ่ายกัมพูชา ที่มีกำลังพลอยู่ประมาณ 30 นาย บริเวณทิศใต้ของช่องอานม้า

ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่แนวซำแต–โดนตรวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชา ได้ใช้อาวุธหนัก ปืนใหญ่ ปืน ค. และรถถัง ยิงเข้ามายังฝ่ายไทย พร้อมพยายามค้นหาที่ตั้งรถถังของไทย โดยฝ่ายไทยตรวจพบรถถัง ฝ่ายกัมพูชาอย่างน้อย 4 คัน และใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงควบคุมพื้นที่รอบภูผี ซึ่งเป็นฐานยิงหลัก ของทหารกัมพูชา ส่งผลให้ ฝ่ายไทยสามารถทำลายเป้าหมายได้หลายจุด

บริเวณผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธ ปืนใหญ่ จากเนิน 281 เข้าสู่พื้นที่ภูมะเขือ ตรวจพบรถบรรทุก 2 คันเคลื่อนที่จากบ้านโกมุย รวมถึงมีการยิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยหลายระลอก กระสุนบางส่วนตกในพื้นที่บ้านภูมิซรอล ขณะที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่และ ปืนค. ยิงตอบโต้บริเวณผามออีแดงและช่องคานม้า เพื่อทำลายเส้นทางลำเลียง ยุทโธปกรณ์ และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา

นอกจากนี้ ในพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน ตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ของ ฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนบินจากภูมะเขือไปยังผามออีแดง เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ของฝ่ายไทย

ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ช่องจอม–ช่องเปรอ–ช่องระยี ตรวจพบบุคคลอยู่บนอาคารสูง ก่อนมีโดรนหลายลำบินขึ้น ขณะที่ ฝ่ายกัมพูชาได้ร้องขอการสนับสนุนกระสุน แล้วเสบียง ให้เข้ามาส่งพื้นที่

พื้นที่คนาและตาควาย ฝ่ายไทยสถาปนาที่มั่นและตรึงกำลังต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แต่ฝ่ายทหารกัมพูชายังคงยิง จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ตาควาย ทำให้กำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และพบการบินของโดรนหลายครั้ง โดยเฉพาะบริเวณเนิน 350

ส่วนพื้นที่ช่องกร่าง พบการเสริมกำลังของฝ่ายกัมพูชา ขณะที่ พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม มีการยิงปืนใหญ่และ จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงใช้อาวุธ RPG ยิงใส่ฐานฝ่ายไทย ส่งผลให้มีกำลังพลบาดเจ็บอีก 1 นาย และตรวจพบ UAV ในช่วงค่ำ

ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ช่องสายตะกู ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังตลอดแนว ไม่มีรายงานการปะทะรุนแรงเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกในพื้นที่บ้านภูมิซรอลและบ้านซำเม็ง ส่งผลให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด ทำให้ไฟฟ้าดับในทั้งสองหมู่บ้าน

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:33 น.
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

