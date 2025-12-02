วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ หมดรัก ไฮโซสาว? แอบคุยพริตตี้ขี้อ้อน จนติดงอมแงม

วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ ส่อแววหมดรักแฟนสาวระดับ ไฮโซโปรไฟล์ดี แพ้ทาง พริตตี้ขี้อ้อน จนหลงหัวปักหัวปำ ชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์
เมาท์ฉ่ำส่งท้ายปีกันไปเลย เมื่อจู่ ๆ คนวงในก็พูดกันสนุกปากจนเสียงหลุดลอดออกมาถึงหูชาวเน็ตขาเผือกว่า ดาราชายหน้าหล่อ ส่อแววรักหมดโปรโมชั่นกับหวานใจ ไฮโซสาวโปรไฟล์ดี เพราะพักหลัง ๆ ทั้งคู่ดูห่างเหินกันอย่างชัดเจน จากปกติหวานจนน้ำตาลเรียกพี่
แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ฝ่ายชายปันใจจากแฟนสาวโปรไฟล์ดีแบบไร้ที่ติ ก็คงต้องเป็นสาวอีกคนที่ทำให้ใจหวั่นไหว โดยสาวเจ้ามือที่สามระหว่างคู่นี้คือ พริตตี้สาวสวย เธอใช้พลังความอ้อนขั้นสุดยอดมัดใจ ดาราหนุ่ม เสียจนติดหนึบ หลงหัวปักหัวปำเลยทีเดียว
หลังจากนี้ พวกขาเผือกทั้งหลายคงต้องจับตาดูความสัมพันธ์ของ ดาราหนุ่มหล่อ กับแฟนไฮโซสาว เอาไว้ให้ดีเลย เพราะไม่แน่ว่าเร็ว ๆ นี้อาจจะมีข่าวประกาศเลิกฟ้าผ่าออกมาก็เป็นได้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
