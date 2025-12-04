วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน

แฉปมลือหย่า! วงในเผยเงินเก็บทั้งชีวิต ‘เวย์ ไทยเทเนียม’ หายเกลี้ยง เพราะวางใจให้เมียดูแล คาดเป็นชนวนไร้เงาฝ่ายชายวัน นานา ไรบีนา โดนรวบคาบ้าน
ท่ามกลางคำถามของสังคมว่า เวย์ หายไปไหน? หลังภรรยาถูกจับกุมตัวคาบ้านพัก โดยไม่ปรากฏตัวแม้การเข้าเยี่ยมขณะที่ นานา ไรบีนา ถูกฝากขังต่อศาลอาญา ล่าสุดแหล่งข่าววงในได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกเกี่ยวกับปมปัญหาระหว่าง เวย์ และ นานา
แหล่งข่าวระบุว่า ไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาหนี้สินภายนอกเท่านั้น แต่เงินเก็บทั้งชีวิตของ เวย์ ไทยเทเนียม ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ ๆ รวมแล้วกว่า 50 ล้านบาทนั้น หายไปหมดเกลี้ยง เพราะความไว้ใจให้ภรรยาจัดการดูแลเรื่องการเงินทั้งหมดแบบไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย แต่เมื่อเวย์รู้ความจริงทั้งหมด ทำให้เขาช็อกจนถึงขั้นไปไม่เป็น ต้องรีบตั้งหลักกลับมาจูนขีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข่าวเมาท์วงในจะออกมาในรูปแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถฟันธงสาเหตุของการหายตัวไปของ เวย์ ไทยเทเนียม มิหนำซ้ำกระแสสังคมก็ยังคงตั้งคำถามไปถึงฝ่ายชายว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน และการมีพฤติการณ์ฉ้อโกงหลักร้อยล้านของ นานา ไรบีนา หรือไม่ คงต้องรอการชี้แจงความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : komchadluek
