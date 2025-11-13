วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

วงในเฉลยแล้ว บอย ธิติพร แจงยิบสาเหตุเลิก เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี หลังข่าวลือมือที่สามเป็นไฮโซสาวตัวท็อประดับประเทศ
ก่อนหน้าที่ เพลง ชนม์ทิดา จะออกมาประกาศแยกทาง เป๊ก เศรณี นั้นเป็นช่วงที่สังคมเริ่มเกิดความสงสัย เมื่อไม่เห็นว่าที่สะใภ้ในวันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและวันเกิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล พ่อของแฟนหนุ่ม เป๊ก เศรณี และหนึ่งในข้อสงสัยที่ถูกลือกันมากที่สุด คือ ฝ่ายชายมีไฮโซตัวท็อประดับประเทศเข้ามาพัวพันระหว่างความสัมพันธ์ 7 ปีจริงหรือไม่?
ล่าสุด (12 พ.ย. 68) บอย ธิติพร จุติมานนท์ นักข่าวบันเทิงชื่อดัง ได้ออกมาตอบทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องมือที่สาม ผ่านทางรายการ จริงใจเล่า ในช่องยูทูป สถานีรื่นรมย์ ระบุว่า
“จากที่ตรวจสอบมา เหตุผลของการเลิกราไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแน่นอน ถ้ามีจริงป่านนี้หลักฐานคงต้องปรากฎออกมาให้เห็นบ้างแล้ว ส่วนข่าวที่เมาท์โยงกันไปว่ามือที่สาวเป็นถึงไฮโซสาวโปรไฟล์ดีนั้นก็ยังไม่มีหลักฐาน เป็นแค่การเมาท์มอยกันเท่านั้น”
