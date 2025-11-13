ข่าวดาราบันเทิง

วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:37 น.
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

วงในเฉลยแล้ว บอย ธิติพร แจงยิบสาเหตุเลิก เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี หลังข่าวลือมือที่สามเป็นไฮโซสาวตัวท็อประดับประเทศ

ก่อนหน้าที่ เพลง ชนม์ทิดา จะออกมาประกาศแยกทาง เป๊ก เศรณี นั้นเป็นช่วงที่สังคมเริ่มเกิดความสงสัย เมื่อไม่เห็นว่าที่สะใภ้ในวันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและวันเกิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล พ่อของแฟนหนุ่ม เป๊ก เศรณี และหนึ่งในข้อสงสัยที่ถูกลือกันมากที่สุด คือ ฝ่ายชายมีไฮโซตัวท็อประดับประเทศเข้ามาพัวพันระหว่างความสัมพันธ์ 7 ปีจริงหรือไม่?

ล่าสุด (12 พ.ย. 68) บอย ธิติพร จุติมานนท์ นักข่าวบันเทิงชื่อดัง ได้ออกมาตอบทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องมือที่สาม ผ่านทางรายการ จริงใจเล่า ในช่องยูทูป สถานีรื่นรมย์ ระบุว่า

“จากที่ตรวจสอบมา เหตุผลของการเลิกราไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแน่นอน ถ้ามีจริงป่านนี้หลักฐานคงต้องปรากฎออกมาให้เห็นบ้างแล้ว ส่วนข่าวที่เมาท์โยงกันไปว่ามือที่สาวเป็นถึงไฮโซสาวโปรไฟล์ดีนั้นก็ยังไม่มีหลักฐาน เป็นแค่การเมาท์มอยกันเท่านั้น”

เกิดอะไรขึ้น เพลง ชนม์ทิดา ว่าที่ลูกสะใภ้นายกฯ โพสต์ปริศนา ทำคนลือ วิวาห์ล่ม-1

เพลง ชนม์ทิดา ฉลองรัก 7 ปี เป็ก เศรณี
ภาพจาก : plengasavahame

