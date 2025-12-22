วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025
รูดม่านปิดฉากลงอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันแบดมินตันอาชีพฤดูกาล 2025 ในรายการใหญ่ส่งท้ายปี “เอชเอสบีซี บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025” (HSBC BWF World Tour Finals 2025) ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยต่างส่งใจเชียร์ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักตบลูกขนไก่ความหวังสูงสุดของไทย ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงรอบลึก
ในรอบรองชนะเลิศ วิว กุลวุฒิ ต้องโคจรมาพบกับศึกหนักอย่าง “ฉี ยู่ฉี” นักแบดมินตันมือวางอันดับ 1 ของโลกจากประเทศจีน แม้จะพยายามสู้เต็มที่ แต่ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม ด้วยคะแนน 16-21 กับ 13-21 ทำให้พลาดโอกาสเข้าไปชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย
แม้จะไปไม่ถึงฝั่งฝันในการคว้าแชมป์รายการนี้ แต่การจบในตำแหน่งอันดับ 3 ร่วม ก็เพียงพอที่จะทำให้ กุลวุฒิ รับเงินรางวัลปลอบใจไปถึง 60,000 เหรียญสหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,900,000 บาท ถือเป็นโบนัสก้อนใหญ่ก่อนพักร่างกายเพื่อเตรียมลุยศึกใหม่ในปีหน้า
สรุปผลงานวิว กุลวุฒิ ตลอดปี 2025
หากมองภาพรวมความสำเร็จตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีทองของ วิว กุลวุฒิ อย่างแท้จริง โดยเขาสามารถกวาดแชมป์มาครองได้ถึง 4 รายการสำคัญ ได้แก่
แชมป์ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2025
แชมป์ เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2025
แชมป์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2025
แชมป์ สิงคโปร์ โอเพ่น 2025
ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐานการเล่นระดับโลก และสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาตลอดทั้งปี
