ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

เปิดยอดเงินอัดฉีดรวมของ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งทีมชาติไทย หลังสร้างสุดยอดผลงาน คว้า 3 เหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ที่ผ่านมา
อย่างที่ทราบว่าในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เหล่านักกีฬาไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และหนึ่งในคนที่ได้รับการจับตามองนั่นก็คือ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งทีมชาติไทย ที่สร้างสถิติกลาย เป็นนักวิ่งจากอาเวียนคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 10 วินาที ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย รอบคัดเลือก โดย “เทพบิว” ทำไปได้ 9.94 วินาที
และนอกจากสร้างสถิติส่วนตัวแล้ว “บิว” ก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ถึง 3 เหรียญ ทั้งในรายการ 100 เมตรชาย, 200 เมตรขาย และ วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย พร้อมทั้งทุกชบสถิติในทุกรายการที่กล่าวมา
จากความสำเร็จในซีเกมส์ครั้งนี้ ทำให้ “เทพบิว” จะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมด 1,500,000 บาท แบ่งเป็นจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) จำนวน 900,000 บาท (เหรียญทองละ 300,000 บาท) รวททั้งจาก เอกภัทร พรประภา ผู้จัดการทีมกรีฑาชุดซีเกมส์ 2025 ที่ประกาศอัดฉีดเพิ่มให้อีก 150,000 บาท (เหรียญทองละ 50,000) บาท
