เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม
สู้จนเลือดหยดสุดท้าย โจวเทียนเฉิน กัดฟันสู้ทั้งที่เท้าเจ็บ พลิกดับ วิว กุลวุฒิ สุดระทึก 2-1 เกม คว้าแชมป์อาร์กติก โอเพ่น “ครีม” บุศนันทน์ ทำได้ดีที่สุดแค่รองแชมป์
โจว เทียน-เฉิน ยอดนักตบลูกขนไก่จากไต้หวัน ได้จารึกอีกหนึ่งบทแห่งตำนานของเขา ด้วยการคว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรายการ อาร์กติก โอเพ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่เขากัดฟันสู้ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บที่เท้า พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ขวัญใจชาวไทยไปอย่างสุดระทึก 2-1 เกม ด้วยสกอร์ 21-11, 13-21 และ 21-19
การต่อสู้วานนี้ (13 ต.ค.68) ของยอดฝีมือทั้งสอง ซึ่งฝ่ายโจวในวัย 35 ปี รั้งอันดับ 5 ของโลก และกุลวุฒิในวัย 24 ปี อยู่อันดับ 3 ของโลก ได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดสมศักดิ์ศรี ณ สังเวียน เอเนอร์เจีย อารีน่าของฟินแลนด์ เป็นเวลานานถึง 1 ชม. 17 นาที
เกมเดือด 77 นาที บทพิสูจน์แห่งประสบการณ์
เกมแรกเป็นโจวที่คุมเกมได้อย่างเหนือชั้น ทิ้งห่างและปิดเกมไปได้ก่อนที่ 21-11 แต่ในเกมที่สอง กุลวุฒิกลับมาทวงคืนฟอร์มเก่ง ทั้งสองสู้กันอย่างสูสีจนกระทั่งกุลวุฒิขึ้นนำ 14-13 จากนั้นดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงของโจวจะเริ่มแผ่วลง ส่งผลให้ยอดนักตบจากไทยเก็บ 7 คะแนนรวดเดียว ปิดเกมที่สองไปอย่างสวยงามที่ 21-13
เกมตัดสินจึงเต็มไปด้วยความกดดัน โจวกลับมาเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนำไปก่อน 10-5 แต่กุลวุฒิก็ค่อยๆ ไล่ตามมาจนสถานการณ์กลับมาเสมอกันที่ 19-19 และในวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดนี้เอง ที่โจวได้ใช้ความเก๋าและกลยุทธ์อันเหนือชั้น ชิงทำคะแนนขึ้นแท่นไปก่อน 20-19 ก่อนจะบีบให้กุลวุฒิตีออกไปในแต้มสุดท้าย ปิดฉากการต่อสู้อันยาวนานและคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
สำหรับ โจวเทียนเฉิน ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 35,625 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,175,625 บาท) ส่วน “วิว” กุลวุฒิ คว้ารองแชมป์ รับเงินรางวัล 18,050 ดอลลาร์ (ราว 595,650 บาท)
เบื้องหลังชัยชนะ พาเปิดภาพ “แผลเหวอะที่เท้าซ้าย” ก่อนสู้จนผงาดแชมป์
แต่เรื่องราวที่น่าทึ่งยิ่งกว่าผลการแข่งขัน คือสิ่งที่โจวเปิดเผยในเวลาต่อมา เขาลงเล่นในแมตช์นี้พร้อมกับ แผลพุพองที่เท้าซ้ายซึ่งแตกออกจนเลือดไหล ตั้งแต่ช่วงกลางของแมตช์
“ผมรู้สึกเจ็บปวด แต่ก็สู้ต่อไป” โจวกล่าว “แมตช์นี้คือการต่อสู้เพื่อเด็กๆ ผมอยากจะสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขา” เขากล่าวถึงแฟนคลับรุ่นเยาว์ที่เข้ามาชมในสนาม
อาการบาดเจ็บครั้งนี้คาดว่าเกิดจากการที่เขาต้องกรำศึกหนักลงเล่น 3 เกมเต็มมาถึง 4 แมตช์ติดต่อกันในรอบท้ายๆ คิดเป็นเวลาในสนามรวมถึง 286 นาที ก่อนจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศ
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สถิติการพบกันของทั้งคู่ 7 ครั้ง เป็นโจวที่ทำได้ดีกว่า โดยเอาชนะไปได้ถึง 5 ครั้ง และหลังจากนี้ เขาจะเดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ เดนมาร์ก โอเพ่น ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ (14 ต.ค.68)
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ มืออันดับ 19 ของโลก พบกับ อากาเนะ ยามากูชิ มือวางอันดับ 1 ของรายการ มืออันดับ 4 ของโลกจากญี่ปุ่น
เกมแรก บุศนันทน์ เริ่มต้นได้อย่างเฉียบขาดนำ 4-1 แต่หลังจากนั้นรูปเกมกลับเป็นของ อากาเนะ ยามากูชิ ที่ใช้จังหวะฝีมือเด็ดขาดและแน่นอนกว่าทำแต้มทิ้งห่างเป็นชุด แม้ บุศนันทน์ จะเร่งเครื่องในช่วงท้ายแต่ก็ไล่ไม่ทัน อากาเนะ ปิดเกมแรกไปได้ที่ 21-19
เกมสอง อากาเนะ เป็นฝ่ายเริ่มต้นได้ดีและเปิดเกมบุกกดดันตลอด แต่ บุศนันทน์ ก็สู้ด้วยการเร่งเกมเป็นพัก ๆ ทำให้คะแนนกลับมาสูสี ทว่า อากาเนะ ยามากูชิ ยังควบคุมเกมไว้ได้อย่างเฉียบขาดกว่าและปิดแมตช์เอาชนะไปได้ที่ 21-16 ทำให้ บุศนันทน์ พ่ายไป 0-2 เกม อากาเนะ ยามากูชิ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว รับเงินรางวัลเท่ากับประเภทชายเดี่ยว ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ คว้ารองแชมป์ รับเงินรางวัล 18,050 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 595,650 บาท)
สำหรับรายการต่อไปของนักแบดมินตันระดับโลก จะเป็นการแข่งขัน เดนมาร์ก โอเพ่น รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 31,350,000 บาท) ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ณ เมือง โอเดนเซ่ ประเทศเดนมาร์ก.
อ่านข่าวกีฬาประจำวัน 14 ตุลาคม 2025
- วิว กุลวุฒิ ติดยศร้อยตำรวจตรี ผบ.ตร. ประดับเองกับมือ คนเก่งสมบัติชาติ
- ถ่ายทอดสด วิว กุลวุฒิ ลุ้นปะทะมือ 1 จีน แบดมินตันชิงแชมป์โลก2025
- ชิฮารุ ชิดะ นางฟ้าแบดมินตันญี่ปุ่น เผยถูกแฟนคลับจีนตามสะกดรอย วอนหยุดคุกคาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: