เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 12:16 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 12:17 น.
90
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า
แฟ้มภาพ

สู้จนเลือดหยดสุดท้าย โจวเทียนเฉิน กัดฟันสู้ทั้งที่เท้าเจ็บ พลิกดับ วิว กุลวุฒิ สุดระทึก 2-1 เกม คว้าแชมป์อาร์กติก โอเพ่น “ครีม” บุศนันทน์ ทำได้ดีที่สุดแค่รองแชมป์

โจว เทียน-เฉิน ยอดนักตบลูกขนไก่จากไต้หวัน ได้จารึกอีกหนึ่งบทแห่งตำนานของเขา ด้วยการคว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรายการ อาร์กติก โอเพ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่เขากัดฟันสู้ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บที่เท้า พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ขวัญใจชาวไทยไปอย่างสุดระทึก 2-1 เกม ด้วยสกอร์ 21-11, 13-21 และ 21-19

การต่อสู้วานนี้ (13 ต.ค.68) ของยอดฝีมือทั้งสอง ซึ่งฝ่ายโจวในวัย 35 ปี รั้งอันดับ 5 ของโลก และกุลวุฒิในวัย 24 ปี อยู่อันดับ 3 ของโลก ได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดสมศักดิ์ศรี ณ สังเวียน เอเนอร์เจีย อารีน่าของฟินแลนด์ เป็นเวลานานถึง 1 ชม. 17 นาที

เกมเดือด 77 นาที บทพิสูจน์แห่งประสบการณ์

เกมแรกเป็นโจวที่คุมเกมได้อย่างเหนือชั้น ทิ้งห่างและปิดเกมไปได้ก่อนที่ 21-11 แต่ในเกมที่สอง กุลวุฒิกลับมาทวงคืนฟอร์มเก่ง ทั้งสองสู้กันอย่างสูสีจนกระทั่งกุลวุฒิขึ้นนำ 14-13 จากนั้นดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงของโจวจะเริ่มแผ่วลง ส่งผลให้ยอดนักตบจากไทยเก็บ 7 คะแนนรวดเดียว ปิดเกมที่สองไปอย่างสวยงามที่ 21-13

เกมตัดสินจึงเต็มไปด้วยความกดดัน โจวกลับมาเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนำไปก่อน 10-5 แต่กุลวุฒิก็ค่อยๆ ไล่ตามมาจนสถานการณ์กลับมาเสมอกันที่ 19-19 และในวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดนี้เอง ที่โจวได้ใช้ความเก๋าและกลยุทธ์อันเหนือชั้น ชิงทำคะแนนขึ้นแท่นไปก่อน 20-19 ก่อนจะบีบให้กุลวุฒิตีออกไปในแต้มสุดท้าย ปิดฉากการต่อสู้อันยาวนานและคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

สำหรับ โจวเทียนเฉิน ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 35,625 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,175,625 บาท) ส่วน “วิว” กุลวุฒิ คว้ารองแชมป์ รับเงินรางวัล 18,050 ดอลลาร์ (ราว 595,650 บาท)

ภาพ @BadmintonThailand

เบื้องหลังชัยชนะ พาเปิดภาพ “แผลเหวอะที่เท้าซ้าย” ก่อนสู้จนผงาดแชมป์

แต่เรื่องราวที่น่าทึ่งยิ่งกว่าผลการแข่งขัน คือสิ่งที่โจวเปิดเผยในเวลาต่อมา เขาลงเล่นในแมตช์นี้พร้อมกับ แผลพุพองที่เท้าซ้ายซึ่งแตกออกจนเลือดไหล ตั้งแต่ช่วงกลางของแมตช์

“ผมรู้สึกเจ็บปวด แต่ก็สู้ต่อไป” โจวกล่าว “แมตช์นี้คือการต่อสู้เพื่อเด็กๆ ผมอยากจะสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขา” เขากล่าวถึงแฟนคลับรุ่นเยาว์ที่เข้ามาชมในสนาม

อาการบาดเจ็บครั้งนี้คาดว่าเกิดจากการที่เขาต้องกรำศึกหนักลงเล่น 3 เกมเต็มมาถึง 4 แมตช์ติดต่อกันในรอบท้ายๆ คิดเป็นเวลาในสนามรวมถึง 286 นาที ก่อนจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศ

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สถิติการพบกันของทั้งคู่ 7 ครั้ง เป็นโจวที่ทำได้ดีกว่า โดยเอาชนะไปได้ถึง 5 ครั้ง และหลังจากนี้ เขาจะเดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ เดนมาร์ก โอเพ่น ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ (14 ต.ค.68)

ภาพ @CNA
ภาพ @BadmintonThailand
ภาพ @BadmintonThailand

ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ มืออันดับ 19 ของโลก พบกับ อากาเนะ ยามากูชิ มือวางอันดับ 1 ของรายการ มืออันดับ 4 ของโลกจากญี่ปุ่น

เกมแรก บุศนันทน์ เริ่มต้นได้อย่างเฉียบขาดนำ 4-1 แต่หลังจากนั้นรูปเกมกลับเป็นของ อากาเนะ ยามากูชิ ที่ใช้จังหวะฝีมือเด็ดขาดและแน่นอนกว่าทำแต้มทิ้งห่างเป็นชุด แม้ บุศนันทน์ จะเร่งเครื่องในช่วงท้ายแต่ก็ไล่ไม่ทัน อากาเนะ ปิดเกมแรกไปได้ที่ 21-19

เกมสอง อากาเนะ เป็นฝ่ายเริ่มต้นได้ดีและเปิดเกมบุกกดดันตลอด แต่ บุศนันทน์ ก็สู้ด้วยการเร่งเกมเป็นพัก ๆ ทำให้คะแนนกลับมาสูสี ทว่า อากาเนะ ยามากูชิ ยังควบคุมเกมไว้ได้อย่างเฉียบขาดกว่าและปิดแมตช์เอาชนะไปได้ที่ 21-16 ทำให้ บุศนันทน์ พ่ายไป 0-2 เกม อากาเนะ ยามากูชิ คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว รับเงินรางวัลเท่ากับประเภทชายเดี่ยว ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ คว้ารองแชมป์ รับเงินรางวัล 18,050 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 595,650 บาท)

ครีม บุ ศ นันทน์ อันดับ โลก
ภาพ @BadmintonThailand

สำหรับรายการต่อไปของนักแบดมินตันระดับโลก จะเป็นการแข่งขัน เดนมาร์ก โอเพ่น รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 31,350,000 บาท) ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ณ เมือง โอเดนเซ่ ประเทศเดนมาร์ก.

ภาพ @BadmintonThailand
ภาพ @BadmintonThailand
ภาพ @BadmintonThailand

อ่านข่าวกีฬาประจำวัน 14 ตุลาคม 2025

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

