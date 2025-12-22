ไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่
ทางการไนจีเรีย ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 130 คน ที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวจากโรงเรียนได้สำเร็จ ปธน.ยืนยัน ไม่มีตัวประกันตกค้าง
ทางการไนจีเรียประกาศความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนจำนวน 130 คน ที่ถูกกลุ่มมือปืนลักพาตัวไปจากโรงเรียนประจำเซนต์แมรี รัฐไนเจอร์ ให้กลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้อย่างปลอดภัยแล้ว
นายซันเดย์ แดร์ โฆษกประธานาธิบดีไนจีเรีย ได้เผยแพร่ภาพรอยยิ้มของเด็กๆ ผ่าน X พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีนักเรียนคนใดตกเป็นตัวประกันอีกต่อไป ถือเป็นการสิ้นสุดวิกฤตการณ์ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
เหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีโรงเรียนและลักพาตัวนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ไปกว่า 300 คน ซึ่งสมาคมคริสเตียนแห่งไนจีเรียระบุตัวเลขผู้สูญหายไว้สูงถึง 315 คน
ก่อนหน้านี้มีผู้หลบหนีออกมาได้บางส่วน และรัฐบาลสามารถช่วยเหลือออกมาได้ระลอกแรกเป็นจำนวน 100 คนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการปล่อยตัวนี้ จะถูกส่งตัวไปยังเมืองมินนา เมืองหลวงของรัฐไนเจอร์ เพื่อตรวจร่างกายและสภาพจิตใจก่อนส่งกลับบ้าน
สำหรับไนจีเรียการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่นั้นได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่มคนร้ายมุ่งเป้าไปที่โรงเรียน ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป เพื่อหาเงินทุน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโบลา ทินูบู ทั้งปัญหาความมั่นคงภายในที่มีกลุ่มโจรและกลุ่มติดอาวุธกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
รวมถึงแรงกดดันทางการทูตจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เคยกล่าวหาว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคริสต์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่รัฐบาลไนจีเรียพยายามปฏิเสธมาโดยตลอด
ที่มา: The Guardian
