ดราม่า สาวอัดคลิปยืนบนรถไฟ บ่นปวดขา แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ลั่น “สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว?” ด้านชาวเน็ตเสียงแตก
ดราม่า สาวลอนดอนอัดคลิป ยืนบนรถไฟ แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ทั้งที่บ่นว่าปวดขา แต่เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่เอกไป ทำเอาชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ส่วนแบบชัดเจน
กลายเป็นดราม่าบนโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อ เคที โอลิเวีย โพสต์คลิปตัวเองยืนถือถุงช้อปปิ้งพะรุงพะรังอยู่กลางตู้รถไฟใต้ดินที่เบียดเสียดในกรุงลอนดอน โดยรอบข้างเธอมีผู้ชายหน้าตาดีนั่งอยู่เต็มไปหมด
ในคลิปเธออุทานออกมาดัง ๆ ว่า “โอ๊ยยย ปวดขาจังเลย… อยากนั่งจัง… โอ๊ยยย” ในขณะที่ผู้ชายรอบข้างบ้างก็ยิ้มมุมเข็ม บ้างก็เงยหน้ามามองแวบเดียวแล้วกลับไปจิ้มมือถือต่อ เธอระบุคำบรรยายในคลิปว่า “สมัยก่อนผู้ชายยอมออกรบเพื่อผู้หญิง แต่สมัยนี้พวกเขาวิ่งแย่งที่นั่งบนรถไฟ”
@katyo1iviaa
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนโดยแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน ฝ่ายแรกเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโอลิเวีย โดยมองว่าความมีน้ำใจเป็นมารยาทพื้นฐานที่ผู้ชายควรมี “ความเป็นสุภาพบุรุษตายไปแล้ว” บางคนก็ประชดประชันหนุ่ม ๆ ในคลิปว่า “ดูเจ้าหญิงพวกนั้นสิ นั่งพักขาที่เหนื่อยล้ากันใหญ่เลยนะ” และย้ำว่าผู้ชายแท้ ๆ ควรเข้าใจว่า “เด็กและสตรีต้องมาก่อน”
อีกด้านหนึ่ง มองว่าในยุคที่ผู้หญิงเรียกร้องความเท่าเทียม (Feminism) ก็ไม่ควรมาเรียกร้องสิทธิพิเศษเพียงเพราะเพศสภาพ “จำไว้นะสาว ๆ นี่คือสิ่งที่คุณสู้เพื่อให้ได้มา” และตั้งข้อสังเกตว่าโอลิเวียดูเป็นผู้หญิงที่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่ใช่คนชรา คนท้อง หรือคนพิการ ทำไมผู้ชายที่จ่ายค่าตั๋วเหมือนกันต้องสละที่นั่งที่หายากในช่วงเวลาเร่งด่วนให้เธอด้วย?
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสละที่นั่งบนระบบขนส่งสาธารณะในปี 2023 พบว่า ผู้โดยสารมีแนวโน้มจะลุกให้นั่งสูงมากเมื่อเห็นความลำบากที่ชัดเจน เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้พิการ แต่จะมีแนวโน้มต่ำมากหากผู้โดยสารที่ยืนอยู่นั้นดูเป็นวัยรุ่นหรือคนที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยมองว่าการมีน้ำใจควรขึ้นอยู่กับ “ความจำเป็น” ไม่ใช่ “เพศ”
เคท ฮอยสเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทและภาพลักษณ์ ให้ความเห็นกับสื่อว่า ความเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้หายไปไหน แต่มันถูกตีความผิดไป
“การลุกให้นั่งไม่ควรเป็นเรื่องของเพศหรือหน้าที่บังคับ แต่มันคือมารยาทในการอ่านสถานการณ์” ฮอยสเลอร์อธิบาย “ถ้าเห็นใครดูไม่สบาย ยืนไม่มั่นคง ท้องแก่ บาดเจ็บ หรือกำลังลำบาก การเสนอที่นั่งให้คือสิ่งที่ควรทำ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย”
เธอยังย้ำว่า ผู้หญิงสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้ใครมา “ช่วย” เพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ “ความเกรงใจและศักดิ์ศรี” ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน “ในปั 2025 วิธีที่ให้เกียรติกันที่สุดคือการมีน้ำใจโดยไม่ต้องสร้างประเด็นดราม่าเรื่องเพศ มารยาทมันพัฒนาไปตามยุคสมัย ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแย่เลย”
อ้างอิง : nypost.com , TikTok @katyo1iviaa
