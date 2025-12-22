ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ เคลื่อนไหวหลังแจ้งความ ตอบทำไมพรรคส้มเจอโยง “ฮุน เซน”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 18:05 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 18:07 น.
80
พรรณิการ์วานิช พรรคประชาชนเป็นอะไรกับฮุนเซน
ภาพ Fb. @Pannika Chor Wanich

ช่อ พรรณิการ์ ไม่ทนเคลื่อนไหวอีกชุด หลังเดินหน้าแจ้งความไอโอจอมบิดเบือนข้อมูล ปั่นกระแสหน้าเลือกตั้ง ดึงสติคอการเมืองไทย ฝากให้คิดกลุ่มนักการเมืองที่มีรูปร่วมเฟรม คลิปแเสียงหลุด เดินหน้าบอกรักชาติกันปาวๆ ไม่มีใครสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมขบวนทุนเทายึดประเทศแล้ว

จากกรณีที่ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทและพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์ ที่สถานีตำรวจนครบาล(สน.)ทองหล่อ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้ (22 ธ.ค.68) จากกรณีถูกกลุ่มไม่หวังดีบิดเบือนข้อมูล โดยปล่อยข่าวปลอมว่า อดีตสส.หญิงต้องการเรียกร้องให้ทหารกางแผนที่และเปิดเผยแผนการรบต่อสาธารณะ

เรื่องดังกล่าวว ช่อ พรรณิการ์ เปิดเผยว่า ข้อความที่มีการส่งต่อกันระบุว่าตนกล่าวว่า จะรบกันไปถึงเมื่อไร ทหารต้องกางแผนที่ออกมาและเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนทราบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 นั้น เป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิง

เนื่องจากในวันดังกล่าวตนไม่ได้ออกรายการหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆ แต่นั่งทำงานอยู่ที่สำนักงานตลอดทั้งวัน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอม (Fake News) ที่จงใจสร้างความเสียหาย และทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นพวกขายชาติ

น.ส.พรรณิการ์ ชี้แจงต่อว่า ข้อมูลที่ถูกนำมาบิดเบือนส่วนหนึ่งมาจากเทปรายการ “ถกไม่เถียง” เมื่อ 14 พ.ย.2568 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์ปะทะระลอกใหม่ โดยในรายการตนได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอนุทิน ในประเด็นการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และยืนยันชัดเจนในรายการว่า ไม่ต้องบอกรายละเอียดแผนที่การรบ เพราะไม่อยากทราบ เนื่องจากจะทำให้คู่กรณีล่วงรู้แผนการแต่ข้อความกลับถูกนำไปตัดต่อเฉพาะส่วนเพื่อสร้างความเกลียดชัง

การดำเนินคดีในครั้งนี้ พรรณิการ์ระบุว่าจะฟ้องร้องทั้งหมด 4 บัญชีผู้ใช้งาน ประกอบด้วยเพจต้นเรื่องคือ เพจหมึกซึม และบุคคลที่นำไปแชร์ต่อซึ่งมีทั้งอดีตโฆษกพรรคการเมือง แอคเคาท์ IO ทหาร และอดีตนักดนตรีชื่อดัง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเพจดัง พันกร ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนั้น ตนได้เข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว และยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีกับคุณดังเนื่องจากเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิด

Pannika Wanich today
ภาพ Facebook @Pannika Chor Wanich

เปิดโพสต์ล่าสุด ฝากข้อคิดอย่าลืม นักการเมืองกลุ่มกินข้าวร่วมโต๊ะ-คลิปเสียงหลุด

ต่อมาหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีเสร็จสิ้น น.ส.พรรณิการ์ วานิช ได้เขียนเนื้อหาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวโดยเน้นย้ำอีกครั้งว่า การแจ้งดำเนินคดีทางกฏหมายครั้งนี้ เพราะเป็นความท็อกซิก (Toxic) ต่อการเมืองระบอบประชาธิปไตย ส่วนเรื่องนำประเด็นหน้าตาตลอดจนรูปลักษณ์ไปบูลลี่ เป็นเรื่องที่ท็อกซิกแต่ตัวของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

ภาพ Facebook @Pannika Chor Wanich

“การบูลลี่หน้าตา สติปัญญา เรื่องส่วนตัวต่างๆ เป็นเรื่องที่ท็อกซิกต่อตัวดิฉันคนเดียว ดิฉันไม่มีปัญหาเลย แต่เรากำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง การใส่ร้ายป้ายสีด้วยการตัดตอนคำพูด ตัดต่อโควทปลอม เป็นความ toxic ต่อการเมืองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่ถูกปั่นด้วยขบวนการสร้างข่าวเท็จทำลายความเชื่อถือทางการเมือง”

“ฝากพี่น้องประชาชนพิจารณาสักนิดว่า ทำไมมีความพยายามจะวาดภาพให้พรรคประชาชนเป็นพวกเดียวกับฮุน เซน ให้ได้ ทั้งที่เราสู้เรื่องสแกมเมอร์มาตลอด เปิดโปงนักการเมืองในรัฐบาลที่แล้วถึงรัฐบาลนี้ ตอนพิธาชนะเลือกตั้งก็โดนฮุนเซนปล่อยเฟคนิวส์โจมตีเละเทะว่า จะผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศทั้งหมด แต่ทำไมเรากลับถูกปั่น ถูกตัดต่อข้อความ ว่าไปเข้าข้างเป็นพวกฮุน เซน”

“ในขณะที่นักการเมืองกลุ่มต่างๆ ที่กินข้าว ร่วมโต๊ะ ร่วมบ้าน ร่วมทริปเรือยอร์ช ร่วมเฟรม มีคลิปเสียงหลุดกับฮุนเซน ตอนนี้เดินสายบอกว่ารักชาติกันใหญ่ ไม่มีใครสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมขบวนทุนเทายึดประเทศแล้ว?”.

ภาพ Facebook @Pannika Chor Wanich
ภาพ Facebook @Pannika Chor Wanich
ภาพ Facebook @Pannika Chor Wanich

 

ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

