เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม
กองทัพไทย ส่งทหารม้าและยานเกราะยึดคืน “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมรื้อถอนอนุสาวรีย์ตาอม-สิ่งปลูกสร้าง ปักธงชาติประกาศอธิปไตย
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยในการเข้ายึดคืนและควบคุมตลาดช่องอานม้า ระบุว่า “ทหารม้าและทหารราบปฏิบัติการกวาดล้างเชิงรุก! พร้อมด้วยบรรทุกยานเกราะเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายเป็น บังเกอร์ คูเลต และคูติดต่อบริเวณ ตลาดช่องอานม้า เดินหน้ากดดันและตัดเส้นทางการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม เพื่อคืนความปลอดภัยและยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันทหารม้าของไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จ พร้อมสถาปนาความมั่นคงและเชิญธงชาติไทยปักเหนือพื้นที่ดังกล่าวอย่างสง่างาม”
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีรายงานว่า ชุดทหารช่างได้ดำเนินการขุดรื้อและทำลายซากสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอนุสาวรีย์ตาอม และตลาดช่องอานม้า ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ และขจัดสิ่งกีดขวางที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน
