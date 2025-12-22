“ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา
ช่อ พรรณิการ์ เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา ชี้ตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง
จากกรณีที่ ช่อ พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้ออกมาโต้ถึงกระแสข่าวปลอมที่มีการบิดเบือนคำพูดของเธอ ที่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ โดยบิดคำพูดเป็น “จะรบกันไปถึงเมื่อไหร่ ทหารต้องกางแผนที่ออกม และเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนทราบ” มองว่าเป็นการตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง และจะเข้าแจ้งความนั้น
ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ เดินทางแจ้งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม แล้วที่ สน.ทองหล่อ
ก่อนหน้านี้ น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า “ดิฉันพูดหลายครั้งในหลายรายการเมื่อกล่าวถึงประเด็นกัมพูชาว่า หลายอย่างที่เป็นเรื่องแผนที่กำลังรบพูดไม่ได้ และไม่อยากรู้ เพราะเป็นเรื่องความมั่นคง ถ้าเอามาพูด กัมพูชาก็ทราบด้วย”
“แม้แต่ในรายการถกไม่เถียงที่ถูกนำข้อความมาปั่นบิดเบือน ดิฉันก็พูดว่าไม่ต้องการทราบรายละเอียด เดี๋ยวกัมพูชาจะรู้ด้วย แต่ก็ยังมีผู้ประสงค์ร้ายตัดเฉพาะบางข้อความเอาไปปั่นอีก ทั้งที่ประโยคที่พูดอยู่ห่างกันไม่ถึง 2 วินาที แปลว่าตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง วันจันทร์ไปแจ้งความค่ะ”
