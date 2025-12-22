บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท
บางจาก ประกาศไม่ขึ้นราคาน้ำมัน 6 วัน ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้คนเดินทางกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบางจากฯ จะตรึงราคาน้ำมันไม่ให้มีการปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 แม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม แต่ในทางกลับกันหากราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง บางจากฯ ก็พร้อมจะปรับลดราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการลงทันที เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่เติมน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียม ทั้งบางจากไฮพรีเมียม 97 และบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S โดยจะได้รับส่วนลดทันทีลิตรละ 5 บาทแบบไม่มีเงื่อนไขการเติมขั้นต่ำ ซึ่งสิทธิพิเศษนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่จำหน่ายน้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียม
