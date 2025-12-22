เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:10 น.
เริ่มปีหน้า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2569 กระทรวงมหาดไทยจะจัดเก็บอัตรา 100% ไม่มีการลดหย่อน แต่ขยายเวลาออกไปให้อีก 2 เดือน การคิดภาษีรายปีจะคิดตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามกฎหมายที่ดิน แบ่งที่ดินเป็น 4 ประเภทหลัก

ได้แก่ ภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และที่ดินว่างเปล่า โดยแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบ

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2569 เก็บกี่บาท

1.ที่ดินเกษตรกรรม อัตราเพดาน 0.15%

-มูลค่า 0- 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%

-มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

-มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

-มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%

-มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

*บุคคลธรรมดา มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น

2.ที่อยู่อาศัย อัตราเพดาน 0.3%

บ้านหลังหลัก

-มูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

-มูลค่า 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%

-มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

-มูลค่า 75- 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

-มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

บ้าน+ที่ดินหลังหลัก

-มูลค่า 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

-มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

-มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

-มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

บ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป

-มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%

-มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

-มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%

-มูลค่า100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

3.ที่ดินที่ใช้เชิงพาณิชย์ อัตราเพดาน 1.2%

-มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%

-มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%

-มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%

-มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%

-มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราเพดาน 1.2%

-มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%

-มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%

-มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%

-มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%

-มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

*ที่รกร้างว่างเปล่า กรณีหากปล่อยร้าง 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ในปีที่4 จะเก็บเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2569 กระทรวงมหาดไทยจะจัดเก็บอัตรา 100%

เริ่มเก็บภาษีที่ดิน 2569 เมื่อไหร่

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการบรรเทาภาระของประชาชน ได้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน

1.ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นเดือนมกราคม 2569

2.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2569

3.ขยายกำหนดเวลาส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นเดือนเมษายน 2569

4.ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากเดิมเดือนเมษายน 2569 เป็นเดือนมิถุนายน 2569

5.ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี 3 งวด

-งวดที่ 1 จากเดิมเดือนเมษายน 2569 เป็นเดือนมิถุนายน 2569

-งวดที่ 2 จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นเดือนกรกฎาคม 2569

-งวดที่ 3 จากเดิมเดือนมิถุนายน 2569 เป็นเดือนสิงหาคม 2569

6.ขยายกำหนดเวลามีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นเดือนกรกฎาคม 2569

7.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน จากเดิมเดือนมิถุนายน 2569 เป็นเดือนสิงหาคม 2569

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตรา 100% ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

เสียค่าปรับถ้าจ่ายล่าช้า

-ไม่จ่ายภาษีในเวลาที่กําหนด แต่ชําระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ 10% ของจํานวนภาษีค้างชําระ

-จ่ายภาษีในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ 20% ของจํานวนภาษีค้างชําระ

-จ่ายภาษีหลังพ้นเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับ 40% ของจํานวนภาษีค้างชําระ

-ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้ชําระในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนของจํานวนภาษีค้างชําระ เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่ได้ชําระ แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องจ่าย

ทั้งนี้ ภาษีที่ดินปี 2570 ผู้เสียภาษีอาจจะต้องมีภาระเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากครบรอบที่กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบปี 2566-2569 แล้ว จึงยังต้องรอดูราคาประเมินรอบใหม่ที่จะประกาศใช้หลังจากนี้ จะปรับขึ้นเห่าไหร่ หลังรอบที่ผ่านมาปรับขึ้นทั่วประเทศโดยเฉลี่ย 8%

หนุ่มชีวิตบัดซบ ภาษีที่ดินร้าง ไม่มีเงินจ่าย บีบบังคับขาย ชาวเน็ตถกสนั่น "ก็ทำประโยชน์สิ"

