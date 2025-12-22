เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”
“มนพร ย้ำที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ถูกตีตกเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อย เปลี่ยนงบประมาณเป็นโครงการคนละครึ่ง ยันไม่ได้ต้องการแค่แจกเงิน แต่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่
วันนี้ (22 ธ.ค.) นางมนพร เจริญศรี อดีต สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 นครพนม สนับสนุน ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ อดีต สส.เขต 1 นครพนม พรรคเพื่อไทย ชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การค้า แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ รวมถึงการชี้แจง ยืนยันสาเหตุของ เงินหมื่น โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ได้ไม่ครบ เพราะถูกรัฐบาลเสียงข้างน้อยตีตก ทั้งที่มีการเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎร แล้ว
มนพร อดีตสส.พรรคพท. ปราศรัยยืนยันสาเหตุของโครงการเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ต ของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ต้องการแค่จ่ายเงินให้ประชาชนแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจการค้าตกต่ำ ประชาชนขาดรายได้
ผลกระทบจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้การค้าการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลง ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการ ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยมีการชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทุกด้าน รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากจะต้องเริ่มจากการ อัดฉีดเม็ดเงินใส่กระเป๋าประชาชนในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต เพื่อให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่
โดยได้เริ่มโครงการในช่วงแรกที่เน้นจ่ายให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เพราะลำดำความสำคัญ ประชาชนที่มีความต้องการ
กระทั่งเกิดปัญหาการเมือง นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยถูกปลดถึง 2 คน ทำให้ได้รับผลกระทบในการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งที่งบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตได้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมนำงบประมารจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนที่เหลือ
สุดท้ายถูกตีตกเพราะ “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” มีการจัดสรรงบประมาณไปทำโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
ด้วยเหตุนี้จึงยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า ไม่ได้เกิดปัญหาที่รัฐบาลเพื่อไทย และหากมีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นรัฐบบาลก็มั่นใจว่า ทุกนโยบายจะมีการสานต่อ นี่คือปัญหาส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ (ดูคลิป).
