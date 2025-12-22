ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:40 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:40 น.
59
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส
แฟ้มภาพ

“มนพร ย้ำที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ถูกตีตกเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อย เปลี่ยนงบประมาณเป็นโครงการคนละครึ่ง ยันไม่ได้ต้องการแค่แจกเงิน แต่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่

วันนี้ (22 ธ.ค.) นางมนพร เจริญศรี อดีต สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 นครพนม สนับสนุน ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ อดีต สส.เขต 1 นครพนม พรรคเพื่อไทย ชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การค้า แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ รวมถึงการชี้แจง ยืนยันสาเหตุของ เงินหมื่น โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ได้ไม่ครบ เพราะถูกรัฐบาลเสียงข้างน้อยตีตก ทั้งที่มีการเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎร แล้ว

มนพร อดีตสส.พรรคพท. ปราศรัยยืนยันสาเหตุของโครงการเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ต ของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ต้องการแค่จ่ายเงินให้ประชาชนแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจการค้าตกต่ำ ประชาชนขาดรายได้

ผลกระทบจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้การค้าการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศลดลง ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการ ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยมีการชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทุกด้าน รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากจะต้องเริ่มจากการ อัดฉีดเม็ดเงินใส่กระเป๋าประชาชนในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต เพื่อให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่

โดยได้เริ่มโครงการในช่วงแรกที่เน้นจ่ายให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เพราะลำดำความสำคัญ ประชาชนที่มีความต้องการ

กระทั่งเกิดปัญหาการเมือง นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยถูกปลดถึง 2 คน ทำให้ได้รับผลกระทบในการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งที่งบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตได้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมนำงบประมารจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนที่เหลือ

สุดท้ายถูกตีตกเพราะ “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” มีการจัดสรรงบประมาณไปทำโครงการ “คนละครึ่งพลัส”

ด้วยเหตุนี้จึงยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า ไม่ได้เกิดปัญหาที่รัฐบาลเพื่อไทย และหากมีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นรัฐบบาลก็มั่นใจว่า ทุกนโยบายจะมีการสานต่อ นี่คือปัญหาส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา บันเทิง

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

1 นาที ที่แล้ว
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

17 นาที ที่แล้ว
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot; บันเทิง

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

23 นาที ที่แล้ว
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

40 นาที ที่แล้ว
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม เศรษฐกิจ

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

46 นาที ที่แล้ว
คนไทยในปอยเปตเตือน ข่าว

คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ เศรษฐกิจ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง หนุ่มคันโคน &quot;น้องชาย&quot; นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย ข่าวต่างประเทศ

สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม วันคริสต์มาส ไลฟ์สไตล์

10 ข้อห้าม ‘วันคริสต์มาส’ ใครเผลอทำ โชคร้ายยันปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

ผู้จัดงาน Indie Game Awards ยืนรางวัลคืนจาก Clair Obscur: Expedition 33 หลังพบใช้ AI สร้างงานศิลป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ถ้าไม่มีชื่อต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ ข่าว

วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่พลทหารวุ้น ภานุวัฒน์ เสาร์สา ข่าว

หัวอกแม่สูญเสียลูกทหารกล้า “เนิน350” เคาะเรียกทานข้าว เล่าเก็บมือถือจากแนวหน้าให้ตามสัญญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดหนุ่มอนาคตไกล อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ขับเก๋งกลับจากงานแต่ง ข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม. ข่าว

อาลัย ปลัดหนุ่มอนาคตไกล ขับรถกลับจากงานแต่ง ชนดับคาซากรถ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมอูบิน-ชินมินอา แต่งงานแล้ว บันเทิง

ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จตุพร&quot; เปิดตัว &quot;พรรคโอกาสใหม่&quot; พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน ข่าวการเมือง

“จตุพร” เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้ ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 เศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย ข่าว

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:40 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:40 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot;

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button