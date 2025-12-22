ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:39 น.
62

ประเด็นร้อนโลกออนไลน์ สาวโพสต์ไปร้านอาหาร สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว ก่อนช็อกตาตั้ง จานละ 5,000 บาท โวยแหลกไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมลดให้ โอนเงินคืน

เรื่องนี้เริ่มมาจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ระบุว่า “ขอท้าวความก่อน เราไม่ได้รู้จักร้านนี้มาก่อน คือไปงานแข่งกีฬาน้องแถวโรงเรียน มสว.นครนายก ขากลับเลยหาร้านอาหารใกล้ๆ เลยเจอร้านนี้รีวิวดี เลยแวะเข้าไปเพราะหิวมาก ไปถึงสั่งดูเมนู ราคาไม่แย่ค่ะ 100-400 แต่เราไม่ได้ดูละเอียดเพราะความหิวเลยสั่งเมนูที่มีอยู่ในรายการ”

“มีปลากระพงนึ่งมะนาว, หมึกผัดผงกระหรี่,ข้าวผัดทะเลจานใหญ่”

“พนักงานก็เข้ามาแนะนำค่ะว่าเมนูขายดีของร้านคือกุ้งทอดเกลือ เค้าแนะนำว่าคนสั่งเยอะเราเลยอยากลอง และเค้าถามว่าเอากุ้งกี่ตัว 4 ไหม แต่เรามา5คน เลยบอกเอา 5 ตัวก็ได้ค่ะ”

“พอกินเสร็จบิลมาเฉพาะกุ้ง 5 ตัวร้านแจ้ง 2.5โล ไม่ได้ชั่งให้เราดูหรือแจ้งราคา สรุปร้านคิดมา 5000 บาท”

“ไม่เคยสั่งร้านอาหารที่คิดเป็นกิโล ขนาดไปตามห้างกุ้งไซส์ใหญ่ XL ไม่เคยเจอเกิน 2500”

“ตกใจมาก แล้วร้านไม่แจ้งราคา ไม่ได้ชั่งให้เราดู เราก็คิดว่ามันเป็นเมนูกุ้งปกติ ไม่น่าจะเกิน 1000 บาท”

“แบบนี้คือราคาปกติไหมคะ ขอความเห็นหน่อยค่ะ”

“ล่าสุดโทรไปถามท้วงกับร้าน เพราะกุ้งมันราคาสูงเกินไปมาก เราไม่เคยกินราคานี้ ตอนแรกเจ้าของรับสายเค้าก็ทราบว่าพนักงานไม่ได้แจ้งราคาหรือชั่งให้ดู เค้าเลยลดให้บอก 1800 (เราคิดว่าเมนูนั้นทั้งหมด 1800บาท) และยื่นให้หลานเค้าคุย แต่หลานเค้าแจ้งว่า ลดให้เหลือกิโลละ 1800 บาท เท่ากับคืนมา 500”

“เราก็ว่ามันไม่โอเคมาก แพงเกินไป เค้าเลยบอกลดให้เพิ่มอีกเหลือ 3500 โอนคืนเรามา 1500 บาท”

“กรณีแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงไหมคะ สำหรับ 3500 เราว่ามันก็ยังแพงไปอยู่ดีค่ะ เราไม่ได้ตั้งใจมากินราคานี้คือแค่หิวข้าวแล้วหาร้านข้างทางแวะกิน”

แน่นอนว่าเมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ก็มีขาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความเห็นมากมาย ส่วนใหญ่มองว่าทางร้านไม่ได้แจ้งโดยละเอียดว่าเมนูนี้ราคาเท่าไร และมีบางส่วนมองว่าราคาแพงเกินไป

“เรื่องราคาและขนาดไม่ออกความเห็นแล้วกันค่ะ เพราะเรากะขนาดและราคาไม่ถูก แต่ๆๆๆ ใดใดถ้าจะขายเป็นกิโล ในเมนูต้องมีระบุค่ะ ว่ากุ้งกิโลละเท่าไหร่ และพนีกงานต้องแจ้งว่า 1 กิโลจะได้ได้ประมาณกี่ตัว แล้วลูกค้าค่อยตัดสินใจว่าจะรับกี่กิโล ทำเมนูอะไรบ้าง แต่การที่เด็กถามว่าจะรับกี่ตัว ต้องเอ๊ะละ แปลว่าเค้าไม่ได้ขายราคาต่อจาน”

“กุ้ง5ตัวต่อโลต้องตัวใหญ่มาก โห้แล้วนี่5ตัวน้ำหนัก2.5โล มันต้องใหญ่มากๆๆๆนะ”

“กุ้งเเม่น้ำเป็นๆไซส์2ตัวโล กินที่สุราษฎร์​ นครก็โล1800-2300 แล้วอย่าลืมว่าตอนชั่งมันรวมหัว เเล้วมันก็หนักหัว​อย่างในรูปไม่มีหัวมันก็ดูเล็กลงอยู่แล้ว​ประเด็นคือน้ำหนักจริงมากกว่า​5ตัว2โลครึ่งนี่ถือว่าไซส์ใหญ่นะ แต่กุ้งเป็นดีดเด้งดึ๋งๆกับกุ้งสดน๊อคน้ำเเข็งมาราคาต่างกันเยอะอยู่”

“เราว่าราคาที่เค้าลดให้สมเหตุสมผลแล้วนะคะ ปกติก็ตัวละ 600-900”

“แปลกๆตั้งแต่ยอมลดราคาให้แล้วครับ แปลว่าจงใจตั้งราคาสูงตั้งแต่แรก พอโดนคนที่ไม่ยอมถึงแกล้งๆลดให้”

อ้างอิง : กลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภค

 

ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

