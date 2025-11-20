การเงินเศรษฐกิจ

สอบท้องถิ่น 68 เช็กสนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. ข. 7 ธ.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 17:35 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:39 น.
8,443
สนามสอบท้องถิ่น 68 แบ่งออกเป็น 10 เขตทั่วประเทศสำหรับผู้สมัคร.
สอบท้องถิ่น ปี 68

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิด สนามสอบ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งใหญ่ ประจำปี 2568 แบ่งศูนย์สอบ 10 กลุ่มภาคเขตครอบคลุมทุกภูมิภาค เตรียมตัวสอบข้อเขียนปลายปีและสัมภาษณ์ต้นปีหน้า เช็กรายละเอียดด่วน

โอกาสครั้งสำคัญของคนที่ฝันอยากรับราชการเดินทางมาถึงแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ร่วมกับ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 โดยมียอดเปิดรับรวมกว่า 2 หมื่นอัตรา กระจายโอกาสไปสู่ 10 กลุ่มภาคและเขตทั่วประเทศ

ผู้สมัครกว่า 3.9 แสนคนได้ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ช่วงวันที่ 7 ถึง 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบจริงที่กำลังจะมาถึง

กำหนดการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ส่วนการสอบภาค ค หรือรอบสัมภาษณ์เพื่อดูความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569 ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ที่ กสถ. กำหนด

ผู้เข้าสอบต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสนามสอบท้องถิ่น 68 ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด.
สอบท้องถิ่น ปี 68

เช็กพื้นที่สนาม สอบท้องถิ่น 2568 ทั้งหมด 10 กลุ่มภาคเขต

กสถ. แบ่งพื้นที่การสอบออกเป็นกลุ่มภาคและเขตจำนวน 10 เขต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสมัคร การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง โดยผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อจังหวัดในแต่ละเขตให้แม่นยำ ดังนี้

กลุ่มภาคกลาง

  • ภาคกลาง เขต 1 ประกอบด้วย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
  • ภาคกลาง เขต 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว
  • ภาคกลาง เขต 3 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
การสอบสัมภาษณ์ภาค ค. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569.
สอบท้องถิ่น ปี 68

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • อีสาน เขต 1 ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และมหาสารคาม
  • อีสาน เขต 2 ประกอบด้วย มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
  • อีสาน เขต 3 ประกอบด้วย นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี
ผู้สมัครสอบท้องถิ่น 68 ต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนก่อนวันสอบ.
สอบท้องถิ่น ปี 68

กลุ่มภาคเหนือ

  • เหนือ เขต 1 ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
  • เหนือ เขต 2 ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อจังหวัดในกลุ่มภาคต่างๆ สำหรับสอบท้องถิ่น 68.
สอบท้องถิ่น ปี 68

กลุ่มภาคใต้

  • ใต้ เขต 1 ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี
  • ใต้ เขต 2 ประกอบด้วย ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นวันสอบภาค ก. และ ข. สำหรับสอบท้องถิ่น 68.
สอบท้องถิ่น ปี 68

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว. กำลังดำเนินการจัดทำผังสนามสอบ ห้องสอบ และที่นั่งสอบอย่างละเอียด โดย กสถ. จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ผู้สมัครต้องคอยติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com และ dla.go.th เท่านั้น

ปักหมุดวันสำคัญ กำหนดการสอบท้องถิ่น 2568

ผู้เข้าสอบต้องวางแผนการเดินทางและการลางานล่วงหน้า โดยเฉพาะคนทำงานประจำ เนื่องจากวันสอบจริงถูกกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นวันสอบข้อเขียน โดยช่วงเช้าจะเป็นการสอบภาค ก หรือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และช่วงบ่ายเป็นการสอบภาค ข หรือวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การสอบจะจัดขึ้นพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ตามที่กำหนด

วันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569 จะเป็นการสอบภาค ค ซึ่งเน้นการสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์เช่นเดียวกัน

ก่อนจะถึงวันสอบ กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข รวมถึงวัน เวลา และสถานที่สอบผ่านทางเว็บไซต์หัวข้อ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ

ผู้สมัครต้องเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบผ่านเมนู พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในระบบเดียวกันเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันสอบ

สอบท้องถิ่น 2568 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ผู้ที่สมัครสอบท้องถิ่น 2568 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบได้ที่เว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com/

เมนู : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร โดยแยกเป็นแต่ละภาคได้ดังนี้

ทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางข้าราชการท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เริ่มจากต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

นอกจากนี้ ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ด้านคุณวุฒิการศึกษา ผู้สมัครต้องจบการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร และวุฒินั้นต้องได้รับการรับรองจาก ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

สำหรับกลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เช่น ครูผู้ช่วย วิศวกร พยาบาล นายสัตวแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุในวันปิดรับสมัครประกอบด้วย

การประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 จะมีขึ้นหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น.
สอบท้องถิ่น ปี 68

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 17:35 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:39 น.
8,443
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button