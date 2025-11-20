สอบท้องถิ่น 68 เช็กสนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. ข. 7 ธ.ค. นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิด สนามสอบ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งใหญ่ ประจำปี 2568 แบ่งศูนย์สอบ 10 กลุ่มภาคเขตครอบคลุมทุกภูมิภาค เตรียมตัวสอบข้อเขียนปลายปีและสัมภาษณ์ต้นปีหน้า เช็กรายละเอียดด่วน
โอกาสครั้งสำคัญของคนที่ฝันอยากรับราชการเดินทางมาถึงแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ร่วมกับ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 โดยมียอดเปิดรับรวมกว่า 2 หมื่นอัตรา กระจายโอกาสไปสู่ 10 กลุ่มภาคและเขตทั่วประเทศ
ผู้สมัครกว่า 3.9 แสนคนได้ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ช่วงวันที่ 7 ถึง 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบจริงที่กำลังจะมาถึง
กำหนดการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข จะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ส่วนการสอบภาค ค หรือรอบสัมภาษณ์เพื่อดูความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569 ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ที่ กสถ. กำหนด
เช็กพื้นที่สนาม สอบท้องถิ่น 2568 ทั้งหมด 10 กลุ่มภาคเขต
กสถ. แบ่งพื้นที่การสอบออกเป็นกลุ่มภาคและเขตจำนวน 10 เขต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสมัคร การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง โดยผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อจังหวัดในแต่ละเขตให้แม่นยำ ดังนี้
กลุ่มภาคกลาง
- ภาคกลาง เขต 1 ประกอบด้วย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
- ภาคกลาง เขต 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว
- ภาคกลาง เขต 3 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อีสาน เขต 1 ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และมหาสารคาม
- อีสาน เขต 2 ประกอบด้วย มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
- อีสาน เขต 3 ประกอบด้วย นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี
กลุ่มภาคเหนือ
- เหนือ เขต 1 ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
- เหนือ เขต 2 ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
กลุ่มภาคใต้
- ใต้ เขต 1 ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี
- ใต้ เขต 2 ประกอบด้วย ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว. กำลังดำเนินการจัดทำผังสนามสอบ ห้องสอบ และที่นั่งสอบอย่างละเอียด โดย กสถ. จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ผู้สมัครต้องคอยติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com และ dla.go.th เท่านั้น
ปักหมุดวันสำคัญ กำหนดการสอบท้องถิ่น 2568
ผู้เข้าสอบต้องวางแผนการเดินทางและการลางานล่วงหน้า โดยเฉพาะคนทำงานประจำ เนื่องจากวันสอบจริงถูกกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นวันสอบข้อเขียน โดยช่วงเช้าจะเป็นการสอบภาค ก หรือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และช่วงบ่ายเป็นการสอบภาค ข หรือวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การสอบจะจัดขึ้นพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ตามที่กำหนด
วันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569 จะเป็นการสอบภาค ค ซึ่งเน้นการสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์เช่นเดียวกัน
ก่อนจะถึงวันสอบ กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข รวมถึงวัน เวลา และสถานที่สอบผ่านทางเว็บไซต์หัวข้อ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ
ผู้สมัครต้องเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบผ่านเมนู พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในระบบเดียวกันเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันสอบ
สอบท้องถิ่น 2568 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ผู้ที่สมัครสอบท้องถิ่น 2568 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบได้ที่เว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com/
เมนู : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร โดยแยกเป็นแต่ละภาคได้ดังนี้
ทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางข้าราชการท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เริ่มจากต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
นอกจากนี้ ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ด้านคุณวุฒิการศึกษา ผู้สมัครต้องจบการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร และวุฒินั้นต้องได้รับการรับรองจาก ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
สำหรับกลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เช่น ครูผู้ช่วย วิศวกร พยาบาล นายสัตวแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุในวันปิดรับสมัครประกอบด้วย
