สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย
อึ้ง! หนุ่มใหญ่วัย 56 คัน ‘จุดซ่อนเร้น’ นานแรมปี กินยาไม่หาย ไปหาหมอถึงผงะ เจอ ‘โลน’ เดินยั้วเยี้ยเต็มขน
อุทาหรณ์สำหรับผู้มีปัญหาในที่ลับ สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ชายชาวเวียดนามวัย 56 ปี ต้องทนทรมานจากอาการคันบริเวณอวัยวะเพศมานานนับปี สุดท้ายพบความจริงสุดช็อกว่าสาเหตุมาจากฝูงปรสิตที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น
ผู้ป่วยชายรายนี้ คันยุบยิบข้ามปี อายจนไม่กล้าหาหมอ เดินทางมาจากจังหวัดนิงห์บิงห์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคเขตร้อนกลาง ด้วยอาการคันรุนแรงบริเวณหัวหน่าว ถุงอัณฑะ และรอบทวารหนัก
คนไข้เล่าว่ามีอาการมาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ด้วยความอับอายจึงซื้อยามาทาและกินเอง ซึ่งอาการไม่ดีขึ้น หนำซ้ำยังคันหนักขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จนส่งผลกระทบต่อการนอนและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหนัก
หลังจากทนไม่ไหวและยาจากคลินิกทั่วไปเอาไม่อยู่ เขาจึงตัดสินใจมาโรงพยาบาลใหญ่ แพทย์หญิงเหงียน ถิ ฮัว ได้ทำการตรวจร่างกายพบรอยผื่นสีฟ้าอมเทาขนาดเล็กและรอยเกาจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าตกใจคือเมื่อนำเส้นขนไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ พบตัว “โลน” (Pthirus pubis) กำลังเคลื่อนที่อยู่บนเส้นขน แถมยังพบภาพชัดเจนของโลนคู่หนึ่งที่กำลังเกาะติดกันอยู่
รู้จัก “โลน” ภัยเงียบขนในที่ลับ
รศ.ดร.เล เจิ่น แองห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรสิต อธิบายว่า โลนเป็นปรสิตขนาดเล็ก ประมาณ 1 มม. รูปร่างคล้ายปู ชอบอาศัยอยู่ตามขนในที่ลับ ขนรักแร้ ขนคิ้ว หรือขนตา
อาการ คันรุนแรงโดยเฉพาะตอนกลางคืน อาจมีจุดสีฟ้าจางๆ ตรงที่ถูกกัด ส่วนใหญ่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า วงจรชีวิตไข่โลนจะเกาะแน่นกับเส้นขน ฟักเป็นตัวใน 1 สัปดาห์ หากไม่ได้กินเลือด โลนจะตายภายใน 24 ชั่วโมง
แนวทางการรักษา แพทย์ได้จ่ายยาฆ่าเชื้อทั้งชนิดกินและทา พร้อมกำชับให้นำเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครื่องนอนทั้งหมดไปซักด้วยน้ำร้อนและตากแดดจัดเพื่อฆ่าไข่ให้หมดสิ้น รวมถึงแนะนำให้พาคู่สมรสหรือคู่นอนมารักษาด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
