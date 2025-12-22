ข่าวการเมือง

“จตุพร” เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:44 น.
“จตุพร” ถือฤกษ์เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” ลั่นไม่ใช่สุสานข้าราชการแต่คือ “คลังสมอง” ตั้งเป้ากวาด 25 ที่นั่ง ดันแคนดิเดตนายกฯ พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน: เลือกตั้ง 2569

ผู้สื่อข่าวรายงาน กลุ่มอดีตข้าราชการระดับสูงผนึกกำลังกับนักการเมืองมากประสบการณ์ เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่เพื่อลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใต้การนำของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผันตัวมาสวมหมวกใบใหม่ในฐานะหัวหน้า “พรรคโอกาสใหม่”

นายจุตพรประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการนำประสบการณ์จากการบริหารราชการแผ่นดินมาแก้ปัญหาประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายทางการเมืองไว้สูงถึงขั้นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการพรรคโอกาสใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร JW TOWER พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมสังกัดพรรค อาทิ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต สส.อุตรดิตถ์ ฝีปากกล้าที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยลูกสาว น.ส.รสริน ศรัณย์เกตุ ซึ่งวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.อุตรดิตถ์

นอกจากนี้ยังมี นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และอดีตกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ มาร่วมเปิดตัวพรรคด้วย สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างข้าราชการมืออาชีพกับนักการเมือง

ประเด็นสำคัญที่นายจตุพรหยิบยกขึ้นมาพูดถึงคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่าพรรคนี้อาจเป็นเพียงที่รวมตัวของข้าราชการเกษียณ หรือเปรียบเปรยว่าเป็น สุสานข้าราชการ นายจตุพรตอบโต้ประเด็นนี้ด้วยอารมณ์ขันแต่แฝงความจริงจังว่า สุสานคือป่าช้าของคนตาย แต่สมาชิกพรรคทุกคนไม่ใช่คนตาย ตรงกันข้าม พวกเขาคือกลุ่มคนที่มีความรู้และประสบการณ์ เปรียบเสมือน คลังสมอง ของประเทศ

นายจตุพรมองว่าการปล่อยให้บุคลากรที่มีศักยภาพเหล่านี้อยู่เฉยๆ เพื่อรอรับบำนาญเป็นเรื่องน่าเสียดาย จึงรวบรวมคนที่มีความสามารถมาช่วยกันแก้ปัญหาให้คนไทย โดยยึดหลักการ บริหารนำการเมือง เน้นความเป็นมืออาชีพมากกว่าการเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ ที่ประชาชนมักเจอแต่นักการเมืองที่พูดแล้วไม่ทำ หรือรับปากแล้วหายเงียบ

สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนพรรค นายจตุพรประกาศเปลี่ยนวาทกรรมให้เป็นการลงมือทำ โดยมีสโลแกนที่เข้าใจง่ายคือ เปลี่ยนคำว่าถ้า เป็นคำว่าทำ เปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องส่วนรวม และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ นโยบายหลักที่พรรคโอกาสใหม่ใช้หาเสียงครอบคลุมปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่

  • การผลักดันรัฐสวัสดิการในทุกมิติ
  • การปกป้องสถาบันหลักของชาติ
  • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติโลกร้อน
  • การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ
  • การปฏิรูประบบการศึกษา
  • การจัดการปัญหาที่ดินป่าไม้

นายจตุพรยังทิ้งท้ายด้วยความมั่นใจว่า สมัยรับราชการตนทำได้เท่าที่อำนาจหน้าที่เอื้ออำนวย แต่หากได้รับโอกาสให้มีอำนาจบริหารประเทศ จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม

ในแง่ของยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง นายจตุพรยืนยันว่าการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ถือว่าช้าเกินไป เพราะพรรคทำงานต่อเนื่องและมีสมาชิกที่มีคุณภาพระดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีการวางตัวผู้สมัครครอบคลุมทุกภาค ไม่ได้เน้นพื้นที่ใดเป็นพิเศษ เป้าหมายสำคัญคือการกวาดที่นั่ง สส. ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 25 คน ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำตามกฎหมายที่จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสภาได้

สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค นายจตุพรประกาศตัวเป็นแคนดิเดตคนแรก ส่วนอีก 2 รายชื่อจะมีการเปิดตัวในเร็วๆ นี้ โดยจะคัดเลือกตัวแทนจากภาคธุรกิจกับข้าราชการเพื่อให้องค์ประกอบครบถ้วน ส่วนจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคโอกาสใหม่ประกาศชัดเจนว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมือง มีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวคือ พรรคนั้นต้องไม่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์

