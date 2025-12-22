บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:44 น.
คิมอูบิน-ชินมินอา แต่งงานแล้ว

วิวาห์หวานฉ่ำ เผยภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอาสวยหล่อดั่งเทพนิยาย เพื่อนซี้ ‘อีกวางซู’ รับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสัน คู่รักใจบุญบริจาค 300 ล้านวอนรับชีวิตคู่

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับในที่สุดตำนานรักมาราธอนกว่า 10 ปีของคู่รักซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชน ชินมินอา และ คิมอูบิน เดินทางมาถึงวันสำคัญ ล่าสุด ต้นสังกัดได้เผยภาพพิธีวิวาห์ที่สวยงามราวกับฉากจบในซีรีส์ออกมาให้ชมกันแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและโรแมนติก แต่สิ่งที่ทำเอาแฟน ๆ ปลื้มปริ่มยิ่งกว่า คือความน่ารักของทั้งคู่ที่จับมือกันทำบุญก้อนโตเพื่อสังคมก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ เรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมทั้งหน้าตาและจิตใจจริง ๆ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ต้นสังกัดได้ปล่อยภาพบรรยากาศงานวิวาห์อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 ธันวาคม ณ โรงแรม The Shilla Seoul โรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงโซล โดย AM Entertainment ระบุข้อความแสดงความยินดีว่า

“วันนี้ นักแสดงสาว ‘ชินมินอา’ และนักแสดงหนุ่ม ‘คิมอูบิน’ ได้เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้ว

พวกเราขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับคำอวยพรที่แสนอบอุ่น และแรงสนับสนุนที่มอบให้กับทั้งคู่เสมอมา ในโอกาสที่พวกเขาได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีค่านี้ร่วมกัน

นักแสดงทั้งสองตั้งใจที่จะตอบแทนความรักของทุกท่าน ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่ดีที่สุดให้ได้รับชมกันต่อไปในอนาคต

ขอบคุณครับ”

คิมอูบิน-ชินมินอา แต่งงานแล้ว
ภาพจาก Instagram : ament_official

เจ้าสาวมาในลุคเรียบหรูแต่ดูแพงด้วยชุดเจ้าสาวเกาะอกที่ประดับตกแต่งรายละเอียดระยิบระยับคล้ายเกล็ดหิมะ ทำให้เธอดูบริสุทธิ์และสง่างาม พร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เป็นเอกลักษณ์ ขณะที่เจ้าบ่าวหล่อเนี๊ยบสมดีกรีนายแบบในชุดทักซิโด้สีดำคลาสสิก อวดรูปร่างสมส่วนที่ทำเอาแขกในงานต่างชื่นชมในความเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหยก

งานนี้จัดขึ้นแบบไพรเวท โดยมีเพียงครอบครัว ญาติ และเพื่อนสนิทเข้าร่วมงานเท่านั้น แต่รายละเอียดภายในงานก็เต็มไปด้วยโมเมนต์ที่น่าจดจำ งานนี้ได้เพื่อนซี้ปึ้กอย่าง อีกวางซู มารับหน้าที่พิธีกร สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับงาน รวมทั้งนักร้องวง Cardigan ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ร้องเพลง Romantic Sunday ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ดัง Hometown Cha-Cha-Cha ที่ชินมินอาแสดงนำ ช่วยเพิ่มดีกรีความโรแมนติกให้พุ่งปรี๊ด รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ท่านบอมรยุน เป็นผู้ประกอบพิธีและให้โอวาทในการครองคู่

ก่อนจะถึงวันวิวาห์ คู่รักคู่นี้ยังได้สร้างความประทับใจด้วยการทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน โดยวื่อเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ทั้งคู่ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนมหาศาลถึง 300 ล้านวอน (ประมาณ 7.3 ล้านบาท) ให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิผู้ป่วยไฟไหม้ฮัลลิม, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อาซาน และ องค์กรมนุษยธรรม

สำหรับความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นจากการถ่ายโฆษณาเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งร่วมกันในปี 2014 และเปิดตัวคบหากันในปีถัดมา ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงปี 2017 ที่คิมอูบินต้องพักงานเพื่อรักษาโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ชินมินอาก็เป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่เคียงข้างจนเขาหายดีและกลับมามีผลงานปัง ๆ อย่าง Alienoid และ Our Blues ได้อีกครั้ง

หลังจากนี้ ทั้งคู่ยืนยันว่าจะยังคงโลดแล่นในวงการบันเทิงต่อไป พร้อมส่งมอบผลงานการแสดงที่ดีที่สุดให้กับแฟน ๆ ในฐานะนักแสดงและคู่สามีภรรยาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ชินมินอา
ภาพจาก Instagram : illusomina
คิมอูบิน
ภาพจาก Instagram : ____kimwoobin

ข้อมูลจาก : mk, koreajoongangdaily, chosun และ ament_official

