สีหศักดิ์ คุยทั้ง รมต.จีนและสหรัฐฯ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร
สีหศักดิ์ คุยทั้ง รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนและสหรัฐฯ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ย้ำท่าทีการดำเนินการของไทย
เพจกระทรวงต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดคุยโทรศัพท์หารือนาย มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง เกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ล่าสุด โดย รมว.กต. ย้ำท่าทีไทยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของไทย รวมถึงการเข้าร่วมการประชุม รมต. ต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษในวันที่ 22 ธ.ค. 2568 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งรมว.กต.สหรัฐฯ รับทราบและแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน โดยทั้งสองฝ่ายจะติดต่อหารือกันต่อไป
นอกจากนี้นายสีหศักดิ์ ยังได้หารือทางโทรศัพท์กับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – จีน และสถานการณ์ในภูมิภาค
ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยกับจีนที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะในปี 2568 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ทั้งยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาช่องทางการหารือระหว่างกันต่อไป เพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
