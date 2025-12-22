ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

ดูดวง

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:38 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:38 น.
75
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

ดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ 23 ธ.ค. 68 เปิด 5 ราศีดวงพุ่งแรง ก้าวสู่จุดสูงสุดรับปีใหม่ 2569 เปิด 5 ราศีชีวิตเปลี่ยน พลิกฟื้นรวยทรัพย์ งานรุ่ง รักปังเกินต้าน

ชาวสายมูเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนเปลี่ยนครั้งสำคัญส่งท้ายปี 2568 หลังมีการทำนายว่า ดาวพฤหัสบดี ถือเป็นประธานศุภเคราะห์หรือดาวแห่งโชคลาภจะมีการโยกย้ายราศีในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ในตำแหน่งอุจจาวิลาส

ล่าสุด ราณีมันตรา ออกมาเปิดเผยว่า ดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งอุจจาวิลาศ ในทางโหราศาสตร์ไทยหมายถึง การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด หรือการเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตแบบ 100% ส่งผลให้ชะตาชีวิตของ 5 ราศีต่อไปนี้ พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีมาก เตรียมรับความปังได้เลย

เช็ก 5 ราศี ดวงดีที่สุดหลังดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

1. ราศีกุมภ์

ถือเป็นจังหวะทองของชาวกุมภ์ กรณีดาวพฤหัส คือ ดาวลาภะและกระดุมภะ ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะ เตรียมตัวรับโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง และความร่ำรวยที่หลั่งไหลเข้ามาจะได้รับข่าวดีจากบุตร บริวาร หรือคนที่มีอายุน้อยกว่า นำพาความเฮงมาให้แบบเต็ม ๆ

2. ราศีมีน

ชาวมีนเตรียมยิ้มรับทรัพย์ เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวตนุและกัมมะ ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุ์มีโอกาสขยับขยายไปในทิศทางที่ดีมาก มีเกณฑ์ได้รับมรดก ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เช่น บ้าน ที่ดิน จากพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง เรียกว่าช่วงนี้งานก็รุ่ง เงินก็พุ่งแน่นอน

3. ราศีเมถุน

ดวงพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ กรณีดาวพฤหัส คือ ดาวกัมมะและปัตตนิย้ายเข้าเรือนตน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จสูงมาก มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ยอมรับ ส่วนคนมีคู่รักจะมั่นคงถึงขั้นวางแผนแต่งงาน ส่วนคนโสดเตรียมตัวสละโสด เพราะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจที่ใช่จริง ๆ

4. ราศีธนู

วาสนาดีมีคนอุปถัมภ์ เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวตนุและพันธุ์ย้ายเข้าเรือนปัตตานิ ทำให้คู่ครอง คนรัก หรือผู้ใหญ่เพศตรงข้าม จะนำโชคมาให้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือโฉนดที่ดิน ส่วนใครที่ยังว่าง ช่วงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได้พบรักกับคนที่ถูกใจและพร้อมซัพพอร์ต

5. ราศีกันย์

งานเดินเงินดีเพราะมีคนหนุน เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวปัตตนิและพันธุย้ายเข้าสู่เรือนกัมมะ โดดเด่นที่สุด ใครที่รอเลื่อนขั้นหรือสมัครงานสอบแข่งขันไว้จะได้รับข่าวดี ประสบความสำเร็จสมหวัง และจะมีคู่ครอง หรือผู้ใหญ่เพศตรงข้ามเข้ามาช่วยผลักดันให้หน้าที่การงานมั่นคงและก้าวหน้า

ใครที่อยู่ใน 5 ราศีนี้ เตรียมตัวตั้งรับความปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 กันได้เลย ส่วนราศีอื่น ๆ ไม่ต้องน้อยใจไป หมั่นทำบุญเสริมดวง รับรองว่าดาวดี ๆ จะส่งผลถึงท่านแน่นอน

ภาพจาก Facebook : ราณีมันตรา

ข้อมูลจาก : ราณีมันตรา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

