ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69
ดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ 23 ธ.ค. 68 เปิด 5 ราศีดวงพุ่งแรง ก้าวสู่จุดสูงสุดรับปีใหม่ 2569 เปิด 5 ราศีชีวิตเปลี่ยน พลิกฟื้นรวยทรัพย์ งานรุ่ง รักปังเกินต้าน
ชาวสายมูเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนเปลี่ยนครั้งสำคัญส่งท้ายปี 2568 หลังมีการทำนายว่า ดาวพฤหัสบดี ถือเป็นประธานศุภเคราะห์หรือดาวแห่งโชคลาภจะมีการโยกย้ายราศีในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ในตำแหน่งอุจจาวิลาส
ล่าสุด ราณีมันตรา ออกมาเปิดเผยว่า ดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งอุจจาวิลาศ ในทางโหราศาสตร์ไทยหมายถึง การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด หรือการเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตแบบ 100% ส่งผลให้ชะตาชีวิตของ 5 ราศีต่อไปนี้ พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีมาก เตรียมรับความปังได้เลย
เช็ก 5 ราศี ดวงดีที่สุดหลังดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68
1. ราศีกุมภ์
ถือเป็นจังหวะทองของชาวกุมภ์ กรณีดาวพฤหัส คือ ดาวลาภะและกระดุมภะ ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะ เตรียมตัวรับโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง และความร่ำรวยที่หลั่งไหลเข้ามาจะได้รับข่าวดีจากบุตร บริวาร หรือคนที่มีอายุน้อยกว่า นำพาความเฮงมาให้แบบเต็ม ๆ
2. ราศีมีน
ชาวมีนเตรียมยิ้มรับทรัพย์ เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวตนุและกัมมะ ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุ์มีโอกาสขยับขยายไปในทิศทางที่ดีมาก มีเกณฑ์ได้รับมรดก ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เช่น บ้าน ที่ดิน จากพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง เรียกว่าช่วงนี้งานก็รุ่ง เงินก็พุ่งแน่นอน
3. ราศีเมถุน
ดวงพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ กรณีดาวพฤหัส คือ ดาวกัมมะและปัตตนิย้ายเข้าเรือนตน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จสูงมาก มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ยอมรับ ส่วนคนมีคู่รักจะมั่นคงถึงขั้นวางแผนแต่งงาน ส่วนคนโสดเตรียมตัวสละโสด เพราะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจที่ใช่จริง ๆ
4. ราศีธนู
วาสนาดีมีคนอุปถัมภ์ เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวตนุและพันธุ์ย้ายเข้าเรือนปัตตานิ ทำให้คู่ครอง คนรัก หรือผู้ใหญ่เพศตรงข้าม จะนำโชคมาให้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือโฉนดที่ดิน ส่วนใครที่ยังว่าง ช่วงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได้พบรักกับคนที่ถูกใจและพร้อมซัพพอร์ต
5. ราศีกันย์
งานเดินเงินดีเพราะมีคนหนุน เมื่อดาวพฤหัส คือ ดาวปัตตนิและพันธุย้ายเข้าสู่เรือนกัมมะ โดดเด่นที่สุด ใครที่รอเลื่อนขั้นหรือสมัครงานสอบแข่งขันไว้จะได้รับข่าวดี ประสบความสำเร็จสมหวัง และจะมีคู่ครอง หรือผู้ใหญ่เพศตรงข้ามเข้ามาช่วยผลักดันให้หน้าที่การงานมั่นคงและก้าวหน้า
ใครที่อยู่ใน 5 ราศีนี้ เตรียมตัวตั้งรับความปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 กันได้เลย ส่วนราศีอื่น ๆ ไม่ต้องน้อยใจไป หมั่นทำบุญเสริมดวง รับรองว่าดาวดี ๆ จะส่งผลถึงท่านแน่นอน
ข้อมูลจาก : ราณีมันตรา
