รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา
ใคร? ไชยชนก รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปรื และ สแกนม่านตา แลกเหรียญดิจิทัล
นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เรียกสอบสวนกรณี MOU ระหว่างกระทรวงดีอี กับบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ มีการสาวไปถึงระดับนักการเมืองหรือไม่ ว่า ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอ และได้ยินมาว่าเรียกอดีตปลัดกระทรวงดีอี
ซึ่งจากคำให้การของอดีตปลัดฯ ก็จะมีการเรียกนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ก็ต้องรอดูผลการวินิจฉัย ซึ่งหน้าที่ของตนเบื้องต้น คือ การรวบรวมข้อมูลที่ตรวจสอบพบในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตนกำกับดูแล และส่งให้กับทางดีเอสไอ โดยมีเอกสารสำคัญหลายส่วนที่มีข้อน่าสงสัย แต่การวินิจฉัยก็เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ
เมื่อถามย้ำว่า ข้อมูลที่ดีเอสไอตรวจสอบ เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ก็พบเอกสารที่มีลายเซ็น ซึ่งขณะนี้ มีความเชื่อมโยงเพียง 1-2 คน
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีดีเอสไอเข้าสอบปากคำอดีตปลัดกระทรวงดีอี พบข้อมูลเชื่อมโยงถึงระดับนโยบาย ว่า รายละเอียดคงต้องถามดีเอสไอ แต่ส่วนตัวไม่ทราบ เพราะได้ให้นโยบาย
เมื่อถามว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเลือกตั้ง เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองกันหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่ทราบ เรื่องรูปคดีรวมถึงสำนวน ต้องถามดีเอสไอ ตนได้ให้นโยบายว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะมีประชาชนเกี่ยวข้องมากกว่า 1.2 ล้านคน ในเรื่องการสแกนม่านตา และเราไม่ทราบว่าข้อมูลตรงนี้จะถูกเอาไปทำอะไรบ้าง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ
- สอบสวนกลาง เตือน สแกนม่านตาแลกเงิน ชี้เสี่ยงโดนสวมรอย ข้อมูลรั่วไหล
- กรมการปกครอง แจ้งเตือน สแกนม่านตาแลกเหรียญเงินดิจิทัล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: