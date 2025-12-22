ข่าวต่างประเทศ

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:35 น.
องค์การนาซา (NASA) เผยภาพใหม่สุดตระการตาของ NGC 2264 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” (Christmas Tree Cluster) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายต้นไม้แห่งจักรวาลที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟจากดวงดาว กระจุกดาวนี้ตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ห่างจากโลกประมาณ 2,500 ปีแสง

NGC 2264 แท้จริงแล้วคือกลุ่มของดาวฤกษ์อายุน้อยที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านปี ดาวในกระจุกนี้มีความหลากหลายมาก ทั้งขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ (น้อยกว่า 1 ใน 10 ของมวลดวงอาทิตย์) ไปจนถึงดาวขนาดใหญ่ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 7 เท่า

ภาพที่งดงามนี้เกิดจากการนำข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์หลายชนิดมาประมวลผลรวมกัน โดยมีการเลือกใช้สีและการหมุนภาพเพื่อเน้นให้มีความคล้ายคลึงกับต้นคริสต์มาสมากที่สุด

  • แสงสีฟ้าและขาว: เปรียบเสมือนไฟประดับต้นไม้ คือรังสีเอกซ์ที่แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์อายุน้อย ตรวจจับโดยหอสังเกตการณ์รังสีเอกซ์จันทรา (Chandra X-ray Observatory) ของนาซา

  • สีเขียว: เปรียบเสมือนใบสน คือก๊าซในเนบิวลา จากข้อมูลแสงที่ตามองเห็น (Optical data) โดยกล้องโทรทรรศน์ WIYN

  • จุดสีขาว: คือดาวฤกษ์ในฉากหน้าและฉากหลัง จากข้อมูลอินฟราเรด

ภาพดังกล่าวยังถูกหมุนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 160 องศา จากมาตรฐานทางดาราศาสตร์ที่ทิศเหนือต้องอยู่ด้านบน เพื่อให้ส่วนยอดของรูปทรงต้นไม้ตั้งขึ้นด้านบนของภาพ

ในเวอร์ชันภาพเคลื่อนไหว (Animation) จะเห็นแสงสีฟ้าและขาวกะพริบระยิบระยับคล้ายไฟประดับ ซึ่งนาซาชี้แจงว่าการกะพริบพร้อมกันนี้เป็นการปรับแต่งขึ้นเพื่อเน้นตำแหน่งของดาวที่ปล่อยรังสีเอกซ์

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงดาวฤกษ์อายุน้อยเหล่านี้มีความผันผวนสูงและเกิดการลุกจ้า (Flares) ในรังสีเอกซ์อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้กะพริบพร้อมกันอย่างที่เห็นในแอนิเมชัน การเปลี่ยนแปลงของแสงเหล่านี้เกิดจากกระบวนการต่างๆ เช่น สนามแม่เหล็ก การหมุนของดาวที่มีจุดร้อน (Hot spots) และจุดมืด หรือการเปลี่ยนแปลงของก๊าซที่บดบังแสงดาว

ข่าวต่างประเทศ

