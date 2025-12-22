ข่าวดาราบันเทิง

หายคิดถึง "นาเดีย" พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:28 น.
57
หายคิดถึง "นาเดีย" พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

ห่างหายจากหน้าจอไปนานสำหรับอดีตพิธีกรสาวขวัญใจแฟนๆ นาเดีย นิมิตรวานิช หรือ นาเดีย โสณกุล ที่ผันตัวไปทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่แบบเต็มเวลา (Full-time) เพื่อดูแลครอบครัว ภายหลังจากเข้าพิธีวิวาห์ แต่งงานกับ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล ไปตั้งแต่ปี 2554

ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหายคิดถึง พิธีกรสาว เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านโซเชียลมีเดีย พาลูกๆ ไปพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติที่ไร่ของคุณปู่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสดใส เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมวิถีเกษตรอย่างเต็มที่ ทั้งเล่นน้ำ เก็บผัก หาปลา ขับรถตัดหญ้า และขับรถ ATV

นาเดีย นิมิตรวานิช พาลูกๆ ไปเที่ยวที่ไร่ของคุณปู่ในบรรยากาศสดใส แฟนคลับชื่นชมความสวยของนาเดีย นิมิตรวานิช แม้เวลาจะผ่านไป

แคปชั่นชวนยิ้ม โดยนาเดียได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความเล่าถึงความประทับใจในทริปนี้ว่า “ไม่ได้มาไร่ปู่ตั้งนาน คิดถึงมาก เด็กๆ สนุกมากเช่นเคย เล่นน้ำ เก็บผัก หาปลา ขับรถตัดหญ้า ขับ ATV เย็นนี้ได้ผักมาทำกับข้าวเต็มเลย” พร้อมติดแฮชแท็กประจำทริป #ไร่หม่อมเต่ากุยบุรี #noppamongkol #monasonakul

งานนี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นาเดียยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยน แม้เวลาจะผ่านไปนาน ส่วนลูกๆ ก็น่ารักน่าเอ็นดู นอกจากนี้ยังชื่นชอบบรรยากาศของสวนที่ดูร่มรื่นน่าอยู่ และต่างบ่นคิดถึงบทบาทหน้าจอของเธออีกด้วย

ภาพครอบครัวของนาเดีย นิมิตรวานิช ในกิจกรรมวิถีเกษตรที่ไร่

สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิง นาเดียเข้าสู่วงการจากการประกวด VJ Search 1999 ของ Channel V Thailand โดยมีผลงานโดดเด่น เป็นที่จดจำมากที่สุดจากรายการ ดาวกระจาย และ ดาวกระจายสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีรายการ ภาษาไทยในจอ, เกมนานาชาติ, และ คลับมันตรา

ส่วนฝีมือการแสดง มีผลงานละครหลายเรื่อง เช่น วังวารี, ตกกระไดหัวใจพลอยโจน, เสน่ห์รักนางซิน, และ คู่แค้นแสนรัก

นาเดีย นิมิตรวานิช โพสต์คลิปกิจกรรมสนุกสนานของลูกๆ ในไร่ แฟนคลับชื่นชมความสวยของนาเดีย นิมิตรวานิช แม้เวลาจะผ่านไป แฟนคลับชื่นชมความสวยของนาเดีย นิมิตรวานิช แม้เวลาจะผ่านไป

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:28 น.
57
