หายคิดถึง “นาเดีย” พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

ห่างหายจากหน้าจอไปนานสำหรับอดีตพิธีกรสาวขวัญใจแฟนๆ นาเดีย นิมิตรวานิช หรือ นาเดีย โสณกุล ที่ผันตัวไปทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่แบบเต็มเวลา (Full-time) เพื่อดูแลครอบครัว ภายหลังจากเข้าพิธีวิวาห์ แต่งงานกับ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล ไปตั้งแต่ปี 2554
ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหายคิดถึง พิธีกรสาว เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านโซเชียลมีเดีย พาลูกๆ ไปพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติที่ไร่ของคุณปู่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสดใส เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมวิถีเกษตรอย่างเต็มที่ ทั้งเล่นน้ำ เก็บผัก หาปลา ขับรถตัดหญ้า และขับรถ ATV
แคปชั่นชวนยิ้ม โดยนาเดียได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความเล่าถึงความประทับใจในทริปนี้ว่า “ไม่ได้มาไร่ปู่ตั้งนาน คิดถึงมาก เด็กๆ สนุกมากเช่นเคย เล่นน้ำ เก็บผัก หาปลา ขับรถตัดหญ้า ขับ ATV เย็นนี้ได้ผักมาทำกับข้าวเต็มเลย” พร้อมติดแฮชแท็กประจำทริป #ไร่หม่อมเต่ากุยบุรี #noppamongkol #monasonakul
งานนี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นาเดียยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยน แม้เวลาจะผ่านไปนาน ส่วนลูกๆ ก็น่ารักน่าเอ็นดู นอกจากนี้ยังชื่นชอบบรรยากาศของสวนที่ดูร่มรื่นน่าอยู่ และต่างบ่นคิดถึงบทบาทหน้าจอของเธออีกด้วย
สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิง นาเดียเข้าสู่วงการจากการประกวด VJ Search 1999 ของ Channel V Thailand โดยมีผลงานโดดเด่น เป็นที่จดจำมากที่สุดจากรายการ ดาวกระจาย และ ดาวกระจายสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีรายการ ภาษาไทยในจอ, เกมนานาชาติ, และ คลับมันตรา
ส่วนฝีมือการแสดง มีผลงานละครหลายเรื่อง เช่น วังวารี, ตกกระไดหัวใจพลอยโจน, เสน่ห์รักนางซิน, และ คู่แค้นแสนรัก
