พิพากษาคุก 100 ปี วัยรุ่นปากีฯ เล่นเกมแพ้ คว้าปืนยิงฆ่ายกครัว 4 ศพ
ศาลปากีสถานพิพากษาจำคุก วัยรุ่นก่อเหตุยิงฆ่ายกครัว 4 ศพ โมโหหลังจากที่เล่นเกม PUBG แพ้ เจ้าตัวสารภาพนึกว่าจะฟื้นมาเหมือนในเกม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า ศาลในประเทศปากีสถานพิพากษาจำคุกเซน อาลี วัยรุ่นอายุ 14 ปี เป็นระยะเวลา 100 ปี หลังก่อเหตุเหี้ยมฆ่าสมาชิกในครอบครัว 4 ศพ ได้แก่ แม่, พี่ชาย, พี่สาว และ น้องสาว โดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2565 แต่พิพากษาเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
โดยนายอาลีที่ปัจจุบันอายุ 17 ปี มักทะเลาะกับแม่บ่อยครั้ง หลังจากที่เขามักใช้เวลาเล่นเกม PUBG มาก ซึ่งแม่ของเขามองว่าเสียเวลา
อ้างอิงจากตำรวจระบุว่าในวันเกิดเหตุเขาเสียสติหลังจากที่เขาพลาดเป้าในระหว่างเล่นเกม รวมถึงมีปากเสียงกับแม่ เขาจึงคว้าอาวุธปืนพกของแม่ และยิงคนในครอบครัวเสียชีวิต 4 ศพ
ซึ่งหลังก่อเหตุเขาสารภาพ โดยบอกว่าเขาเล่นเกมแพ้จึงเครียด และเขาคิดว่าครอบครัวของเขาจะฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนในเกม
ซึ่งศาลระบุว่านายอาลีฆ่าครอบครัวอย่างโหดเหี้ยมเพราะวิดีโอเกม จึงพิพากษาประหารชีวิต แต่เนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนจึงพิพากษาจำคุกกระทงละ 25 ปี 4 กระทง รวมแล้ว 100 ปี พร้อมปรับเงินอีก 400,000 บาท (4,000,000 รูปีปากีสถาน)
