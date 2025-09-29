ข่าวต่างประเทศ

พิพากษาคุก 100 ปี วัยรุ่นปากีฯ เล่นเกมแพ้ คว้าปืนยิงฆ่ายกครัว 4 ศพ

วัยรุ่นปากีฆ่ายกครัว 4 ศพ โมโหเล่น Pubg แพ้
แฟ้มภาพ

ศาลปากีสถานพิพากษาจำคุก วัยรุ่นก่อเหตุยิงฆ่ายกครัว 4 ศพ โมโหหลังจากที่เล่นเกม PUBG แพ้ เจ้าตัวสารภาพนึกว่าจะฟื้นมาเหมือนในเกม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า ศาลในประเทศปากีสถานพิพากษาจำคุกเซน อาลี วัยรุ่นอายุ 14 ปี เป็นระยะเวลา 100 ปี หลังก่อเหตุเหี้ยมฆ่าสมาชิกในครอบครัว 4 ศพ ได้แก่ แม่, พี่ชาย, พี่สาว และ น้องสาว โดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2565 แต่พิพากษาเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา

โดยนายอาลีที่ปัจจุบันอายุ 17 ปี มักทะเลาะกับแม่บ่อยครั้ง หลังจากที่เขามักใช้เวลาเล่นเกม PUBG มาก ซึ่งแม่ของเขามองว่าเสียเวลา

วัยรุ่นปากีฆ่ายกครัว 4 ศพ โมโหเล่น Pubg แพ้
แฟ้มภาพ

อ้างอิงจากตำรวจระบุว่าในวันเกิดเหตุเขาเสียสติหลังจากที่เขาพลาดเป้าในระหว่างเล่นเกม รวมถึงมีปากเสียงกับแม่ เขาจึงคว้าอาวุธปืนพกของแม่ และยิงคนในครอบครัวเสียชีวิต 4 ศพ

ซึ่งหลังก่อเหตุเขาสารภาพ โดยบอกว่าเขาเล่นเกมแพ้จึงเครียด และเขาคิดว่าครอบครัวของเขาจะฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนในเกม

ซึ่งศาลระบุว่านายอาลีฆ่าครอบครัวอย่างโหดเหี้ยมเพราะวิดีโอเกม จึงพิพากษาประหารชีวิต แต่เนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนจึงพิพากษาจำคุกกระทงละ 25 ปี 4 กระทง รวมแล้ว 100 ปี พร้อมปรับเงินอีก 400,000 บาท (4,000,000 รูปีปากีสถาน)

