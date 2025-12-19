ฟลอริดา ฉีดยาประหารชีวิตรายที่ 19 ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าเหี้ยม 5 ศพ
รัฐฟลอริดา ประหารชีวิตนักโทษเป็นรายที่ 19 เป็นฆาตกรต่อเนื่อง ก่อเหตุฆาตกรรมเหี้ยม และข่มขืนเหยื่อ 5 ศพ ช่วงปี 2528-2530
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางการรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประหารชีวิตนาย แฟรงค์ อาร์เธน วอลล์ วัย 58 ปี ฆาตกรต่อเนื่อง 5 ศพ ถือเป็นการประหารชีวิตรายที่ 19 ของปีนี้
โดยนายวอลล์ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยา ก่อนจะเสียชีวิตในเวลา 18.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยก่อนจะถูกประหารเขาได้กล่าวขอโทษเหยื่อทุกคนกับความเจ็บปวดที่เขามอบให้ ซึ่งเขากล่าวอีกว่าเขารู้สึกขอบคุณในโอกาสที่เขาได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายจากใจ สำหรับอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคือไก่ สเต๊ก ผัก มันฝรั่งอบ ชีสเค้ก และน้ำผลไม้
นาย แฟรงค์ อาร์เธน วอลล์ เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ในช่วงปี 2528-2530 โดยหนึ่งในเหยื่อถูกนายวอลล์ฆ่าข่มขืนด้วย
ทั้งนี้นายวอลล์เป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเป็นรายที่ 19 ของรัฐ ถือเป็นจำนวนนักโทษที่รับโทษประหารมากที่สุด นับตั้งแต่หลายรัฐกลับมาใช้โทษประหาร
