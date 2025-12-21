สรุปดราม่า “อ.อดัม เลิกภรรยา” ฝ่ายหญิงซัดแรงครูสอนภาษา จงใจเรียกเอ็นเกจฯ
สรุปดราม่า อาจารย์อดัม เลิกราภรรยา ใบเตย-มัณฑนากร จนหายหน้าไป 1 ปี ฝ่ายชายเคลื่อนไหวก่อนจนกระแสโจมตีถาโถมคนรักเก่า กระทั่งออกมาเขียนข้อความร่ายยาว ซัดกลับครูสอนภาษาที่หลายคนชื่นชอบ นิสัยจริงไม่เหมือนกับที่เห็นบนจอ แถมเชื่อออกมาป่าวประกาศเพราะจงใจเรียกเอนเกจฯ
กรณี อดัม แบรดชอว์ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง เป็นฝ่ายออกมาเปิดฉากเล่าเรื่องราวชีวิตคู่กับ ใบเตย-มัณฑนากร พันธ์โกฏิ ที่ปัจจุบันต้องเลิกรากันไป โดยตอนแรกในส่วนของ อ.อดัม เปิดใจถึงสาเหตุที่หายหน้า-หายตาไปจากวงการ 1 ปี เนื่องจากแยกทางกับภรรยาทำให้หมดไฟทำงาน ช่วงที่พักไปได้หันไปเรียนรู้งานอสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐ กับพ่อและดูแลสุขภาพจนสภาพจิตใจดีขึ้น
การออกมาเคลื่อนไหวของ อ.อดัม ยังเหมือนจะเปิดเผยข่าวดีเล็กๆ ว่า พร้อมจะกลับมาทำคอนเทนต์สอนภาษาอีกครั้งด้วย
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดในมุมของ “ใบเตย-มัณฑนากร พันธ์โกฏิ” อดีตภรรยาของอาจารย์อดัมเอง ก็เคลื่อนไหวด้วยการ โพสต์เนื้อหาร่ายยาวตอบโต้ ตลอดจนชี้แจงปัญหาที่ต้องยุติบทบาทสามี-ภรรยาลงนั้น ทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเอง โดยฝ่ายหญิงได้เขียนสรุปไว้ชัดเจน หลังจากเจอผลกระทบหนักหน่วงนับตั้งแต่อดีตสามีออกมาเปิดหน้าเล่ามรสุมชีวิตอยู่มุมเดียวจนหลายคนซึ่งไม่ทราบตื้นลึกหนาบางนำไปใส่สีตีความเลยเถิดถึงขั้นที่ กล่าวหาเหตุผลที่เลิกกันเป็นเพราะทิ้งไปเกาะผู้ชายใหม่
บางคอมเม้นพาดพิงว่าถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้เตยทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่ทีที่มีเงินมากกว่า
ทั้งนี้ “ใบเตย” เริ่มจากอธิบายสาเหตุที่คุณใบเตยออกมาโพสต์ อันดับแรกเพื่อระบายและชี้แจงหลังจากถูกอาจารย์อดัม อดีตสามี โพสต์พาดพิงลงเพจซึ่งฝ่ายหญิงมองว่า เป็นการทำไปเพื่อสร้างยอดเอนเกจเม้นต์ (Engagement) และมีการตอบคอมเมนต์ในเชิงที่ทำให้เสียหายกลายเป็นข่าว
นอกจากนี้ สิ่งที่ฝั่งอดีตสามีออกมากล่าวหา ยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เธอเป็นคนไม่ดีหรือทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่ที่รวยกว่า ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องราวการเลิกราเจ้าตัวขอไม่ลงลึกในรายละเอียดความขัดแย้งเพราะจะยืดเยื้อ แต่ระบุว่าฝ่ายชายเป็นคนขอแยกทางและบอกให้ไปหาคนใหม่เองจึงมูฟออน
ต่อมาประเด็นของเพื่อนๆ ขงทั้ง 2 ฝ่าย ใบเตย กล่าวขอบคุณไปถึงบุคคลบางส่วนที่เข้าใจและปกป้อง แต่ขอตัดขาดจากเพื่อนที่ “รับรู้ความเจ็บปวดของเธอ” แต่ยังไปให้ท้ายหรือสนับสนุนฝ่ายชาย โดยมองว่าถ้าเป็นเพื่อนกันจริงต้องไม่ทำแบบนั้น
ตอนท้ายในโพสต์มีการเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับ “โทมะ”
ใบเตย มัณฑนากร เริ่มเล่าถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เริ่มจากฝ่ายโทมะเข้ามาในชีวิตวันที่เธอนั้นเดินมาถึงจุดที่ตกต่ำสุด หญิงอายุ 39 ปี มีลูก 2 คน ถูกฟ้องหย่าที่อเมริกา ไม่มีเงิน-ไม่มีงาน และไม่มีบ้าน แต่สิ่งที่คนรักใหม่ทำอย่างโทมะ คือ ขอโอกาสเข้ามาดูแลใบเตยและลูกๆ ซึ่งต่างจากอดีตที่ต้องเป็นฝ่ายดูแลและช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวอาจารย์อดัมที่เป็นอดีตคนรักเก่า
ทั้งนี้ ใบเตยย้ำว่า ชีวิตปัจจุบันมีความสุขมากรู้สึกถูกรักและได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ต้องคอยระแวงเรื่องการถูกนอกใจเหมือนในอดีต อีกทั้งยังเลือกโฟกัสที่ปัจจุบันกับอนาคตของตนเองและลูก
สำหรับข้อสงสัยเรื่องการเรื่องดูเด็กๆ นั้น ฝั่งของ อ.อดัมและใบเตย ยืนกรานว่าแบ่งเวลากันคนละครึ่ง 50/50
อัปเดตล่าสุด อ.อดัม ออกมาโพสต์อีกครั้ง หลังจากอดีตภรรยาออกมาตอบโต้ดอกล่าสุด สดๆ ร้อนๆ โดยครูสอนภาษาอังกฤษที่หลายคนคุ้นหน้าได้เขียนข้อความโดยระบุถึงพ่อแม่ที่แยกทางกันจะเข้าใจดีว่า “เมื่อเวลาที่จะได้อยู่กับลูกเหลือเพียงครึ่งเดียว ทุกนาทีที่ได้ใช้ร่วมกันมันจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว”
ในโพสต์ อ.อดัมบอกว่ารูปที่ลงไว้ในเฟซบุ๊กเป็นเพราะได้โอกาสถ่ายกับย่าทวด (แม่ของพ่ออดัม) อายุ 93 ปี จากนั้นหล่นเนื้อหาภาษาบ้านเกิด “When you only get half the time, every moment becomes twice as precious” ถอดความได้ทำนอง “เมื่อเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเหลือเพียงครึ่งเดียว ทุกวินาทีจึงมีค่าเป็นทวีคูณ”
ส่วนท้ายโพสต์เจ้าตัวไม่ลืมหน้าที่สอนควาหมายของภาษา คำว่า “Precious” (อ่านว่า เพระ-เฉิส) ซึ่งอ.อดัมระบุ เป็นคำที่สวยงามและมีความหมายลึกซึ้ง มักใช้กับสิ่งที่มีค่าทางจิตใจสูงจนไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้.
ที่มา : Facebook @celebzabb , AjarnAdamBradshaw
