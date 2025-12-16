ช็อกแฟนคลับ อาจารย์อดัม หย่าภรรยา เผยสาเหตุหายหน้าเพราะ หมดไฟ

ช็อกแฟนคลับ อาจารย์อดัม เปิดใจแยกทางภรรยาแล้ว 1 ปี เผยสาเหตุหายหน้าเพราะ หมดไฟ ล่าสุดประกาศคัมแบ็ก
หลังจากหายหน้าหายตาไปจากโลกโซเชียลมีเดียพักใหญ่ ล่าสุด “อาจารย์อดัม” หรือ อดัม แบรดชอว์ (Adam Bradshaw) ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังขวัญใจคนไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่พลิกผันครั้งใหญ่ที่สุด แยกทางกับภรรยามาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว
อาจารย์อดัม เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นความยากลำบากทางจิตใจอย่างมาก ยอมรับว่าไม่มีใครอยากให้ครอบครัวต้องจบลงเช่นนี้ ที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์และต่อสู้เพื่อลูกๆ มาโดยตลอด แต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงว่า เข้ากันไม่ได้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทำให้ต่างฝ่ายต่างมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ไหว
ความบอบช้ำทางจิตใจจากปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน โดยอาจารย์อดัมยอมรับว่าไฟในการเป็นครูสอนภาษาที่เคยมีนั้นดับวูบไปเลย ทำให้ต้องหยุดทำคอนเทนต์และหายเงียบไป
ในช่วงที่พักใจ เขาได้หันไปโฟกัสกับความท้าทายใหม่ด้วยการเรียนรู้งานด้าน “อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์” ร่วมกับคุณพ่อที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงหันมาดูแลสุขภาพร่างกายอย่างจริงจัง ทั้งการคุมอาหารและออกกำลังกาย ซึ่งช่วยเยียวยาสภาพจิตใจให้ดีขึ้นมาก
ท้ายที่สุด อาจารย์อดัมประกาศข่าวดีให้แฟนคลับได้เฮว่า ตอนนี้สภาพจิตใจของเขาดีขึ้นมากแล้ว และถึงเวลาที่ อาจารย์อดัมคนเดิม จะกลับมาทำคอนเทนต์ให้ความรู้และความสนุกสนานอีกครั้ง แย้มว่าการกลับมาครั้งนี้ ลูกๆ ทั้งสองคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในคลิปด้วย
โพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับและลูกศิษย์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอติดตามผลงานและยินดีที่อาจารย์อดัมกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: