ประวัติ หาญส์ หิมะทองคำ อดีตนักแสดงหลากสี สู่นักการเมืองมากพรรค

hans_himathongkom profile (3)

หากพูดถึงอดีตนักแสดงมากฝีมือที่ผันตัวเข้าสู่วงการเมืองมานานกว่า 10 ปี ชื่อ “หาญส์ หิมะทองคำ” คงเป็นหนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจ เพราะด้านความรักยังเป็นถึงสามีของ ปู มัณฑนา นักแสดงสาวดีกรีละครดัง ในบทความนี้ขอพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับประวัติของ หาญส์ หิมะทองคำ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจนถึงเส้นทางในแวดวงการเมือง

ชีวิตส่วนตัว-ความรัก ดร.ภักดีหาญส์

ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ชื่อเล่น หาญส์ เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2516 ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นบุตรของ ดร.ชูศักดิ์ หิมะทองคำ อดีตนายธนาคาร ผู้ริเริ่มสินเชื่อเกษตรกรของไทย ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย 91 ปี เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของหาญส์นั้น สื่อมวลชนส่วนใหญ่มักกล่าวถึงเพียงว่า ภรรยา ของ ดร.ชูศักดิ์ โดย ไม่ได้ระบุชื่ออย่างเป็นทางการ ในข่าวหรือประกาศกำหนดการพิธีศพ และบทความชีวประวัติที่เผยแพร่สาธารณะ จึงยังไม่มีชื่อมารดาที่อ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ

หาญส์ ได้แต่งงานกับ นางมัณฑนา โห่ศิริ “ปู” นักแสดงชื่อดังวัย 47 ปี เมื่อปี 2545 และมีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ น้องเพียร์ซ : ภีมเดช, น้องเพิร์ล ภัคธีมา, น้องพอล: ภีมวัจน์ ล่าสุดหาญส์ได้แสดงความยินดีกับน้องเพิร์ลที่ได้สอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผลสำเร็จ

ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น : โรงเรียนศรีวิกรม์
  • จบการศึกษามัธยมศึกษาปลาย : โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
  • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาเอก : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หาญส์หิมะทองคำ ครอบครัว
ภาพจาก: @hans_himathongkom

เส้นทางในวงการบันเทิงภายใต้ชื่อ “หาญส์ หิมะทองคำ”

ตั้งแต่ครั้งเริ่มต้น ดร.ภักดีหาญส์ ใช้ชื่อในวงการนักแสดงว่า หาญส์ หิมะทองคำ ที่มีผลงานแสดงในหลาย ๆ ช่อง ไม่ว่าจะเป็นช่อง 3, 5, และ 7 โดยมีบทบาทเปิดตัวครั้งแรกคือ นุวี จากละคร มณีเนื้อแท้ ของช่อง 7 (2540) ที่หลังจากนั้นจะรับงานแสดงและพิธีกรเรื่อยมาจนถึงละครเรื่อง สิบตำรวจโทบุญถึง ของช่อง 7 เป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อปี 2546 ก่อนที่จะเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางนักการเมือง

หาญส์หิมะทองคำ ประวัติ วงการบันเทิง
ภาพจาก: @hans_himathongkom

บทบาทในฐานะนักการเมือง

เส้นทางในวงการนักการเมืองของภักดีหาญส์เริ่มต้นเมื่อปี 2545 ที่ได้ลงสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส. เขตวังทองหลาง ภายใต้สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ทว่าต่อมาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทย เจ้าตัวจึงย้ายไปพรรคพลังประชาชนแทน

วันที่ 23 ธ.ค. 50 นายภักดีหาญส์ได้ลงสมัครส.ส. เขต 6 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ทว่าไม่ได้รับเลือกให้เข้าไปนั่งในสภา จนต่อมานายภักดีหาญส์มีชื่อเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สหัส บัณฑิตกุล) แต่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เห็นว่าไม่เหมาะสมจึงแต่งตั้ง นางสาวศุภมาส อิศรภักดี อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งแทน และต่อมาพรรคพลังประชาชนจะได้ถูกยุบอีกครั้งภายใต้คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 51

หาญส์หิมะทองคำ ประวัติ นักการเมือง
ภาพจาก: หาญส์ หิมะทองคำ

ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2554 นายภักดีหาญส์ไลงสมัครเลือกตั้งส.ส. เขต 6 อีก8iyh’.oพรรคเพื่อไทย ที่ถึงแม้จะพ่ายแพ้แต่สุดท้ายได้รับการแต่งตั้งเป็น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อนพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57 หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมอำนาจบริหารประเทศ

ในช่วง 10 ปีต่อมา นายภักดีหาญส์ได้ย้ายพรรคการเมืองหลายพรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคเศรษฐกิจไทย ที่แพ้การแข่งชิงเก้าอี้ส.ส.มาโดยตลอด และล่าสุดในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 เจ้าตัวได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร เขต 13 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ประวัติ หาญส์หิมะทองคำ เส้นทางชีวิต
ภาพจาก: @hans_himathongkom

จากกรณีข่าวอักษรย่อที่สร้างความตกใจให้วงการบันเทิง เรื่องอดีตพระรองช่อง 7 ดีกรีนักการเมือง ป่วยกะทันหันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อยืนยันแล้วว่า คือ “หาญส์ หิมะทองคำ” นักแสดงชื่อดังและนักการเมือง

เพจท่านเปาได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอให้ “หาญส์ หิมะทองคำ” ร่างกายกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงโดยเร็ว หลังเข้ารับการผ่าตัดด่วนจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก” ซึ่งเป็นการยืนยันกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ว่านักแสดงรุ่นใหญ่ได้เข้ารับการรักษาตัวจากการผ่าตัดสมองจริง

นอกจากนี้ ทางเพจยังได้ฝากข้อความเตือนสติไปถึงสังคมออนไลน์ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากบทบาททางการเมืองของเจ้าตัว โดยระบุข้อความชวนคิดว่า

“ฝากถึงทุกคนแม้เราจะขัดแย้งกับใคร ถึงจะเกลียด จะโกรธ จะมีปัญหาอะไรกันมากแค่ไหน ไม่สมควรเอา “อาการป่วย” ของใครหรือคนในครอบครัวเค้ามาซ้ำเติม ล้อเลียน ถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็น “มนุษย์ผู้มีศีลธรรม”…”

ประวัติชีวิตของหาญส์ หิมะทองคำ เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

Photo of Thosapol

Thosapol

