แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”
รีบไปมุง แอ๊ด คาราบาว ลั่นแรงผ่านโซเชียล สารภาพเหตุลบโพสต์เผลอพาดพิงปม “การเมืองร้อน” ยุครัฐบาล 4 เดือนอนุทิน รับพลาดไปแล้ว ประกาศลงโทษตัวเองให้พี่น้องเพื่อชีวิตรับทราบโดยทั่วกัน
จู่ๆ เมื่อวานนี้ (11 ต.ค.) ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตวัย 70 ปี ประกาศผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก @Add Bao ระบุเนื้อหายืนกรานเจตนารมณ์ บอกเล่าที่มาที่ไปถึงการลบข้อความที่ได้ลงไป แต่ต่อมามีอันต้องลบทิ้งเนื้อหาดังกล่าว โดยถ้อยคำที่พิมพ์ผ่านสื่อออนไลน์หนล่าสุดนี้ ยังคล้ายว่าเจ้าตัวจะเลิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการบ้านการเมืองเลยทีเดียวด้วย
แคปชั่นที่หล่นไว้ช่วงค่ำของวันที่ 11 ต.ค.2568 เขียนโดยเริ่มจากติดแฮชแท็ก #ผมพลาดไปแล้วที่ไปโพสต์เรื่องการเมือง ขอลงโทษตัวเองลบโพสต์ และเลิกโพสต์ครับ…. พี่น้อง
ต่อมาหลังจากแฟนเพลงได้เห็นข้อความดังกล่าว ต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจผ่านใต้โพสต์นี้ด้วย อาทิ “จริง ครับ มันหมดยุค ของ น้าแล้ว ผมคนนึงเเฟนตัวยง ของน้า ผมอยากเห็นน้า มีความสุขกับกีต้าร ของน้าสร้างบทเพลงดีๆให้โลกใบนี้ ใช้ เวลาทีเหลือ อย่างมีความสุข แบบไม่ต้องปวดกะบาล ครับ รักเคารพ ยืนยง โอภากุล ด้วยใจ”
“บางครั้งการเมืองมันก็ทำให้เราเหลืออดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆ ค่ะ พี่แอ๊ด”
“การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ”
“มีความจริงหลายอย่างที่ผู้คนต้องรับรู้ แต่ไม่ใช่จากปากนักการเมือง…”
“อยู่ที่อุดมการณ์ หรือ อยู่ที่ผลประโยชน์ คนดีต้องเสียหายไปเยอะ ผมว่าร้องเพลงเรื่องปรัชญาชีวิตดีกว่าผมชอบครับ รักนะครับ, ต้องแบบนี้ครับลุง เลิกยุ่งการเมืองได้ยิ่งดีครับ ผมรักลุงแอดนะครับ การเมืองยุคนี้ไม่เหมือนยุคลุงเป็นหนุ่มแล้ว ลุงร้องเพลงแหละครับดีที่สุด”
ถึงบรรทัดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเด็นการเมืองนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อน โดยเฉพาะกับการแสดงออกถึงมุมมองที่บางครั้งต้องชั่งน้ำหนักให้ดี เช่นตัวอย่างความเห็นหนึ่งซึ่งใส่เนื้อหาฝากถึงศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี 56 โดยบางส่วนในประโยคร่ายยาวพอประมาณด้านล่างจากนี้ เน้นย้ำว่ายังคงรักและชื่นชมในตัวของนักร้องและหัวหน้าวงคาราบาว เหมือนเช่นวันวาน แต่บางสถานการณ์ ศรัทธาก็จางลงตามกาลเวลาชนิดเลี่ยงได้ยาก
“สำหรับเรา น้าคือผู้ประสบความสำเร็จเสมอมา เมื่อเรายังเด็กสิ่งที่น้าขาย คืออุดมการณ์ ทุกคนในประเทศรักและชื่นชมน้า มาวันนี้น้าประสบความสำเร็จในฐานะพ่อค้า นักธุรกิจ แต่ศรัทธามันก็จางลงไปตามสภาพ หากวันใดน้าอยากกลับมาขายอุดมการณ์อีกครั้ง เชื่อว่าทุกคนยินดีให้การต้อนรับเช่นเคย แต่น้าเป็นพ่อค้าไปแล้ว ด่ารัฐบาลเท่ากับสร้างศัตรู ไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจ แล้วน้าจะกลับมาทำหรอ..น่าจะเป็นไปได้ยาก”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบก่อนจะโผล่โพสต์ประกาศเลิกแสดงความเห็นการเมืองผ่านโซเชียลจนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปจนสงสัยเบาๆ ว่า ขวัญใจเพื่อชีวิตรุ่นลายครามอย่าง แอ๊ด คาราบาว เผลอไปแตะเรื่องอะไรเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเข้า ถึงได้ต้องออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บทเพลงใหม่ๆ เหมือนทุกครั้ง
โดยไม่นานนี้ น้าแอ๊ดมีการแชร์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่ง ก่อนจะใส่ข้อความเพิ่มเติมใต้โพสต์อีกว่า “ผมไม่อยากยุ่งการเมือง เเต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดิม เรื่องสุดท้ายที่ผมโพสในเพจนี้ แล้วโดนเพื่อนจากพรรค โต้แย้งกลับมาว่าผมเข้าใจผิด แต่เมื่อเห็นข่าวนี้เเล้ว เดจาวู (Dejavu) ภาพในอดีตมันย้อนกลับมากระตุhนเตือนว่าผมเข้าใจถูกแล้ว 555555”
ตัดมาที่ปัจจุบัน สำหรับคอเพลงเพื่อชีวิตและแฟนพันธุ์แท้ของวงคาราบาว สามารถไปมีส่วนร่วมและฝให้กำลังใจกันแบบสดๆ แต่รอบนี้อาจต้องลัดฟ้าไปไกลถึงต่างแดนยังดินแดนอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพจ “Carabao Official” มีการเปิดเผยโปรแกรมร่วมแสดงในงานปฐมกฐินและพิธีเปิด “วัดปฐมวนาราม ญี่ปุ่น” ณ เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้
“คาราบาว ไลฟ์ อิน เจแปน (Carabao Live in Japan) คาราบาวเตรียมเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมแสดงในงานปฐมกฐินและพิธีเปิดวัดปฐมวนาราม ญี่ปุ่น ณ เมืองบันโด จ.อิบารากิ วันที่ 19 ตุลาคม 2568 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคาราบาวได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในงานบุญสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในญี่ปุ่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังของดนตรีและศรัทธา”
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นมาร่วมงานบุญและพบกับ คอนเสิร์ตอะคูสติก “คาราบาว” เต็มวง เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ วัดปฐมวนาราม เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น.
