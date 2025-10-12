บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 10:01 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 11:09 น.
85
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568
แฟ้มภาพ @Add Bao

รีบไปมุง แอ๊ด คาราบาว ลั่นแรงผ่านโซเชียล สารภาพเหตุลบโพสต์เผลอพาดพิงปม “การเมืองร้อน” ยุครัฐบาล 4 เดือนอนุทิน รับพลาดไปแล้ว ประกาศลงโทษตัวเองให้พี่น้องเพื่อชีวิตรับทราบโดยทั่วกัน

จู่ๆ เมื่อวานนี้ (11 ต.ค.) ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตวัย 70 ปี ประกาศผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก @Add Bao ระบุเนื้อหายืนกรานเจตนารมณ์ บอกเล่าที่มาที่ไปถึงการลบข้อความที่ได้ลงไป แต่ต่อมามีอันต้องลบทิ้งเนื้อหาดังกล่าว โดยถ้อยคำที่พิมพ์ผ่านสื่อออนไลน์หนล่าสุดนี้ ยังคล้ายว่าเจ้าตัวจะเลิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการบ้านการเมืองเลยทีเดียวด้วย

แคปชั่นที่หล่นไว้ช่วงค่ำของวันที่ 11 ต.ค.2568 เขียนโดยเริ่มจากติดแฮชแท็ก #ผมพลาดไปแล้วที่ไปโพสต์เรื่องการเมือง ขอลงโทษตัวเองลบโพสต์ และเลิกโพสต์ครับ…. พี่น้อง

ต่อมาหลังจากแฟนเพลงได้เห็นข้อความดังกล่าว ต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจผ่านใต้โพสต์นี้ด้วย อาทิ “จริง ครับ มันหมดยุค ของ น้าแล้ว ผมคนนึงเเฟนตัวยง ของน้า ผมอยากเห็นน้า มีความสุขกับกีต้าร ของน้าสร้างบทเพลงดีๆให้โลกใบนี้ ใช้ เวลาทีเหลือ อย่างมีความสุข แบบไม่ต้องปวดกะบาล ครับ รักเคารพ ยืนยง โอภากุล ด้วยใจ”

“บางครั้งการเมืองมันก็ทำให้เราเหลืออดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆ ค่ะ พี่แอ๊ด”

“การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ”

“มีความจริงหลายอย่างที่ผู้คนต้องรับรู้ แต่ไม่ใช่จากปากนักการเมือง…”

“อยู่ที่อุดมการณ์ หรือ อยู่ที่ผลประโยชน์ คนดีต้องเสียหายไปเยอะ ผมว่าร้องเพลงเรื่องปรัชญาชีวิตดีกว่าผมชอบครับ รักนะครับ, ต้องแบบนี้ครับลุง เลิกยุ่งการเมืองได้ยิ่งดีครับ ผมรักลุงแอดนะครับ การเมืองยุคนี้ไม่เหมือนยุคลุงเป็นหนุ่มแล้ว ลุงร้องเพลงแหละครับดีที่สุด”

ถึงบรรทัดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเด็นการเมืองนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อน โดยเฉพาะกับการแสดงออกถึงมุมมองที่บางครั้งต้องชั่งน้ำหนักให้ดี เช่นตัวอย่างความเห็นหนึ่งซึ่งใส่เนื้อหาฝากถึงศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี 56 โดยบางส่วนในประโยคร่ายยาวพอประมาณด้านล่างจากนี้ เน้นย้ำว่ายังคงรักและชื่นชมในตัวของนักร้องและหัวหน้าวงคาราบาว เหมือนเช่นวันวาน แต่บางสถานการณ์ ศรัทธาก็จางลงตามกาลเวลาชนิดเลี่ยงได้ยาก

“สำหรับเรา น้าคือผู้ประสบความสำเร็จเสมอมา เมื่อเรายังเด็กสิ่งที่น้าขาย คืออุดมการณ์ ทุกคนในประเทศรักและชื่นชมน้า มาวันนี้น้าประสบความสำเร็จในฐานะพ่อค้า นักธุรกิจ แต่ศรัทธามันก็จางลงไปตามสภาพ หากวันใดน้าอยากกลับมาขายอุดมการณ์อีกครั้ง เชื่อว่าทุกคนยินดีให้การต้อนรับเช่นเคย แต่น้าเป็นพ่อค้าไปแล้ว ด่ารัฐบาลเท่ากับสร้างศัตรู ไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจ แล้วน้าจะกลับมาทำหรอ..น่าจะเป็นไปได้ยาก”

ทั้งนี้จากการตรวจสอบก่อนจะโผล่โพสต์ประกาศเลิกแสดงความเห็นการเมืองผ่านโซเชียลจนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปจนสงสัยเบาๆ ว่า ขวัญใจเพื่อชีวิตรุ่นลายครามอย่าง แอ๊ด คาราบาว เผลอไปแตะเรื่องอะไรเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเข้า ถึงได้ต้องออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บทเพลงใหม่ๆ เหมือนทุกครั้ง

โดยไม่นานนี้ น้าแอ๊ดมีการแชร์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่ง ก่อนจะใส่ข้อความเพิ่มเติมใต้โพสต์อีกว่า “ผมไม่อยากยุ่งการเมือง เเต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดิม เรื่องสุดท้ายที่ผมโพสในเพจนี้ แล้วโดนเพื่อนจากพรรค โต้แย้งกลับมาว่าผมเข้าใจผิด แต่เมื่อเห็นข่าวนี้เเล้ว เดจาวู (Dejavu) ภาพในอดีตมันย้อนกลับมากระตุhนเตือนว่าผมเข้าใจถูกแล้ว 555555”

ภาพ @Add Carabao

ตัดมาที่ปัจจุบัน สำหรับคอเพลงเพื่อชีวิตและแฟนพันธุ์แท้ของวงคาราบาว สามารถไปมีส่วนร่วมและฝให้กำลังใจกันแบบสดๆ แต่รอบนี้อาจต้องลัดฟ้าไปไกลถึงต่างแดนยังดินแดนอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพจ “Carabao Official” มีการเปิดเผยโปรแกรมร่วมแสดงในงานปฐมกฐินและพิธีเปิด “วัดปฐมวนาราม ญี่ปุ่น” ณ เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

“คาราบาว ไลฟ์ อิน เจแปน (Carabao Live in Japan) คาราบาวเตรียมเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมแสดงในงานปฐมกฐินและพิธีเปิดวัดปฐมวนาราม ญี่ปุ่น ณ เมืองบันโด จ.อิบารากิ วันที่ 19 ตุลาคม 2568 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคาราบาวได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในงานบุญสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในญี่ปุ่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังของดนตรีและศรัทธา”

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นมาร่วมงานบุญและพบกับ คอนเสิร์ตอะคูสติก “คาราบาว” เต็มวง เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ วัดปฐมวนาราม เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น.

ภาพ @Add Carabao

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

2 นาที ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

25 นาที ที่แล้ว
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ข่าว

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย &quot;ไร้มนุษยธรรม&quot; เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน ข่าว

สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอยท่าพระจันทร์ คนทำพระปลอม ข่าว

“บอย ท่าพระจันทร์” จวกคอลเซ็นเตอร์ในคราบคนขายพระปลอม ทำลายความจริงวงการ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอสโตเนีย พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปน พบ จอร์เจีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพย 10 อันดับ เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16/10/68 คอหวยแห่หาซื้อลอตเตอรี่เลขดัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปากกาเขียนถุงแกง ไลฟ์สไตล์

เถียงวุ่น “ปากกาเมจิกเขียนถุงโจ๊ก” แม่ค้าต้องรู้ หลงถาม AI ยิ่งมั่ว! พาดูวิธีแก้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;แม่เกตุ&#039; ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า &#039;เจนนี่&#039; บันเทิง

‘แม่เกตุ’ ปล่อยโฮกลางไลฟ์! ตื้นตันได้งานแรกหลังดราม่า ‘เจนนี่’

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่? ข่าว

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง ข่าว

ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต้กลับกัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีไทย กลางเวทีพหุภาคี ข่าวการเมือง

คลิปนาทีผู้แทนไทยประจำ UN โต้กัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีกลางเวทีพหุภาคี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ขึ้นภาษีจีน 100 เปอร์เซนต์ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่กำแพงภาษี 100% ตอบโต้จีนคุม แรร์เอิร์ธ-ชะตาโลกแขวนบนเส้นด้าย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนปาฏิหาริย์ &#039;สุรทิน&#039; ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ป่วยติดเตียง 5 เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ ข่าว

วอนปาฏิหาริย์ ‘สุรทิน’ ลุงเจาะน้ำบาดาล ฮีโร่ถ้ำหลวง ประสบอุบัติเหตุ จนป่วยติดเตียง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงานวัตถุระเบิดในอเมริการะเบิด สูญหาย 18 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำรอย “โรงงานวัตถุระเบิดเทนเนสซี” ราบเป็นหน้ากลอง สูญหาย 18 ชีวิต โอกาสริบหรี่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง3 ลิขสิทธิ์เพลง บันเทิง

ช่อง 3 ลุยจับมือ “Sony Music Publishing” เสริมแกร่งการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า เศรษฐกิจ

แม่ ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ประกาศยุติการขายในไทยกลางปีหน้า

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
philippines earthquake tsunami warning ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ชนวนเตือนสึนามิ-อพยพอลหม่าน ก่อนคลื่นสงบ 2 ชม.

1 วัน ที่แล้ว
กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด ข่าว

กฟน. แจ้งดับไฟ 11 ต.ค. 68 ในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 20 จุด

1 วัน ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ “คาร่า พลสิทธิ์” โพสต์ตัดพ้อชีวิต อาชีพอิสระทำท้อ รายรับไม่สัมพันธ์รายจ่าย

1 วัน ที่แล้ว
85
