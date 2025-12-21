ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ตัดพ้อช่องให้เหตุผล “ทำมานานแต่ไม่รวย”
“สตังค์” เปิดใจทั้งน้ำตา รายการดังจ่อหลุดผังปีหน้า หลังผู้บริหารมองไม่สร้างเม็ดเงิน เจ้าตัวลั่นขอเวลาพิสูจน์ 6 เดือน ถ้าไม่ได้ไปต่อขอลาวงการทีวีถาวร
กลายเป็นข่าวช็อกความรู้สึกแฟนรายการสารคดีอาหารวิถีไทย เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง ซึ่งเป็นรายการชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่มีผู้ติดตามกว่า 4.4 แสนคน ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะเทือนใจว่า “รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง..จะหายไป”
พิธีกรดำเนินรายการคู่บุญ ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมที่จะยุติการออกอากาศในปีหน้า โดยเหตุผลที่ได้รับทราบจากทางสถานีทำนองว่า “รายการทำมานานแต่ไม่สร้างเม็ดเงิน” หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือทำมานานแต่ยังไม่รวย
สตังค์ ได้กล่าวตัดพ้อด้วยความเสียใจว่า ตนไม่ได้เป็นคนขอยุติรายการเอง ตนมีความตั้งใจอยากทำรายการให้ครบ 20 ปี ซึ่งปัจจุบันทำมาได้ 18 ปีแล้ว และวางแผนจะทำหนังสือที่ระลึกด้วย แต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายลงหมด
“รอเหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร สตังค์ขอไปแล้วว่าทำไมต้องยุติ ภัตตาคารบ้านทุ่ง จากผู้บริหาร จะได้มานั่งอ่านให้ทุกคนฟัง… ไอ้ที่นั่งยิ้มเนี่ยเศร้านะ แต่ไม่เป็นไร” สตังค์ กล่าวในไลฟ์
นอกจากนี้ สตังค์ ยังได้ยื่นข้อเสนอขอเวลาพิสูจน์ศักยภาพในการหารายได้อีกครึ่งปี
พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า หากรายการต้องยุติลงจริง ตนจะไม่ย้ายไปทำรายการที่ช่องอื่น แต่จะขอ “ลาวงการทีวี” ในฐานะพิธีกรทันที เพื่อยุติบทบาทพร้อมกับตำนานของภัตตาคารบ้านทุ่งที่สร้างมากับมือ
ต่อมา เพจ ภัตคารบ้านทุ่ง ได้โพสต์ว่า “สตังค์ไม่เคยคิดจะเลิกทำเลยครับ” พร้อมกับแชร์ภาพข้อความ Inbox จากแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจว่า
“ผมทราบมาว่ารายการจะยุติแล้ว ผมจึงมาให้กำลังใจคุณสตางค์และทีมงานครับ รายการนี้อยู่คู่กับครอบครัวผมมานานหลายปี ตั้งแต่พ่อยังอยู่ พ่อจะนั่งดูกับแม่ จนพ่อเสียไปแล้ว ทุกวันนี้แม่ผมก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะประคับประคอง รายการนี้เป็นายการเดียวที่แม่ดู เป็นเพื่อนแม่คลายเหงา เพราะแม่ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเสียส่วนใหญ่ ผมขอให้กำลังใจคุณสตางค์และทีมงานนะครับ อยากให้ทำรายการต่อไป ไม่อยากให้หยุดทำรายการดี ๆ อย่างนี้เลยครับ”
