ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ตัดพ้อช่องให้เหตุผล “ทำมานานแต่ไม่รวย”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 12:01 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 12:02 น.
69
พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเปิดใจเกี่ยวกับการยุติรายการหลังออกอากาศ 18 ปี
Image : FB/ภัตตาคารบ้านทุ่ง

“สตังค์” เปิดใจทั้งน้ำตา รายการดังจ่อหลุดผังปีหน้า หลังผู้บริหารมองไม่สร้างเม็ดเงิน เจ้าตัวลั่นขอเวลาพิสูจน์ 6 เดือน ถ้าไม่ได้ไปต่อขอลาวงการทีวีถาวร

กลายเป็นข่าวช็อกความรู้สึกแฟนรายการสารคดีอาหารวิถีไทย เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง ซึ่งเป็นรายการชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่มีผู้ติดตามกว่า 4.4 แสนคน ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะเทือนใจว่า “รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง..จะหายไป”

พิธีกรดำเนินรายการคู่บุญ ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมที่จะยุติการออกอากาศในปีหน้า โดยเหตุผลที่ได้รับทราบจากทางสถานีทำนองว่า “รายการทำมานานแต่ไม่สร้างเม็ดเงิน” หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือทำมานานแต่ยังไม่รวย

แฟนรายการภัตตาคารบ้านทุ่งรู้สึกช็อกเมื่อมีข่าวการยุติการออกอากาศ
Image : FB/ภัตตาคารบ้านทุ่ง

สตังค์ ได้กล่าวตัดพ้อด้วยความเสียใจว่า ตนไม่ได้เป็นคนขอยุติรายการเอง ตนมีความตั้งใจอยากทำรายการให้ครบ 20 ปี ซึ่งปัจจุบันทำมาได้ 18 ปีแล้ว และวางแผนจะทำหนังสือที่ระลึกด้วย แต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายลงหมด

“รอเหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร สตังค์ขอไปแล้วว่าทำไมต้องยุติ ภัตตาคารบ้านทุ่ง จากผู้บริหาร จะได้มานั่งอ่านให้ทุกคนฟัง… ไอ้ที่นั่งยิ้มเนี่ยเศร้านะ แต่ไม่เป็นไร” สตังค์ กล่าวในไลฟ์

นอกจากนี้ สตังค์ ยังได้ยื่นข้อเสนอขอเวลาพิสูจน์ศักยภาพในการหารายได้อีกครึ่งปี

สตังค์เผยความรู้สึกเศร้าใจเกี่ยวกับการปิดตำนานภัตตาคารบ้านทุ่ง
Image : FB/ภัตตาคารบ้านทุ่ง

พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า หากรายการต้องยุติลงจริง ตนจะไม่ย้ายไปทำรายการที่ช่องอื่น แต่จะขอ “ลาวงการทีวี” ในฐานะพิธีกรทันที เพื่อยุติบทบาทพร้อมกับตำนานของภัตตาคารบ้านทุ่งที่สร้างมากับมือ

รายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมมากมายตลอด 18 ปีที่ผ่านมา
Image : FB/ภัตตาคารบ้านทุ่ง

ต่อมา เพจ ภัตคารบ้านทุ่ง ได้โพสต์ว่า “สตังค์ไม่เคยคิดจะเลิกทำเลยครับ” พร้อมกับแชร์ภาพข้อความ Inbox จากแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจว่า

“ผมทราบมาว่ารายการจะยุติแล้ว ผมจึงมาให้กำลังใจคุณสตางค์และทีมงานครับ รายการนี้อยู่คู่กับครอบครัวผมมานานหลายปี ตั้งแต่พ่อยังอยู่ พ่อจะนั่งดูกับแม่ จนพ่อเสียไปแล้ว ทุกวันนี้แม่ผมก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะประคับประคอง รายการนี้เป็นายการเดียวที่แม่ดู เป็นเพื่อนแม่คลายเหงา เพราะแม่ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเสียส่วนใหญ่ ผมขอให้กำลังใจคุณสตางค์และทีมงานนะครับ อยากให้ทำรายการต่อไป ไม่อยากให้หยุดทำรายการดี ๆ อย่างนี้เลยครับ”

