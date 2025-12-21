ดูดวง

เฮงจัด 3 ราศี ผู้ใหญ่เมตตา งานที่ติดจะเริ่มขยับ

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 05:00 น.
51
ดูดวงวันนี้ 22 12 68

ดวงศุภเคราะห์ให้โชค เช็ก 3 ราศี นาทีนี้ทำอะไรก็ไม่ผิด หัวหน้าเอ็นดู ผู้ใหญ่เปิดทางสะดวก โปรเจกต์หินแค่ไหนก็ผ่านฉลุย

วันนี้ 22 ธันวาคม 2568 ถือเป็น “วันฟ้าเปิด” สำหรับ 3 ราศีผู้โชคดี ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์เกื้อหนุน ส่งผลให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย อุปสรรคที่เคยขวางกั้นจะถูกปัดเป่าด้วยบารมีของ “ผู้ใหญ่” หรือเจ้านาย ใครที่งานเคยนิ่งสนิท วันนี้เตรียมตัวรับแรงส่งระดับเทอร์โบ!

1. ราศีพฤษภ

“ไฟเขียวผ่านตลอด” จากที่เคยรอลายเซ็น รอการอนุมัติ หรือรอคิวงานจากเบื้องบนจนเหงือกแห้ง วันนี้บทจะมาก็มาแบบรวดเร็วทันใจ เจ้านายที่เคยเข้มงวดจะกลับมาใจดีและรับฟังข้อเสนอของคุณ

โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน หรือเอกสารสัญญาที่ค้างคา จะได้รับการสะสาง ผู้ใหญ่จะช่วยเคลียร์ทางให้คุณเดินสะดวกขึ้น

2. ราศีกรกฎ

“ลูกรักยืนหนึ่ง” ความน่าเอ็นดูและความอ่อนน้อมของคุณจะไปเตะตาผู้ใหญ่ วันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมด หากเคยทำผิดพลาดก็จะได้รับการให้อภัย หรือได้รับคำแนะนำทางลัด (Shortcut) ในการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ

งานที่ต้องใช้คอนเนกชัน หรือการเจรจาต่อรองที่เคยตกลงกันไม่ได้ ผู้ใหญ่จะเข้ามาเป็น “กาวใจ” ช่วยไกล่เกลี่ยจนปิดดีลได้สำเร็จ

3. ราศีมังกร

“ม้ามืดมาแรง” ผู้ใหญ่จะมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของคุณ มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายแต่ผลตอบแทนสูง หรือได้รับการผลักดันให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเงียบๆ

งานสเกลใหญ่ที่เคยมืดแปดด้าน หาทางออกไม่เจอ วันนี้จะมี “ผู้ชี้นำ” มาบอกทิศทางลม ทำให้คุณจับจุดได้ถูก และงานเดินหน้าไปได้อย่างก้าวกระโดด

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 3 ราศีผู้โชคดี เพื่อให้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แนะนำให้ทำตามทริคนี้:

  • อ่อนน้อมถ่อมตน : วันนี้เจอผู้ใหญ่ให้รีบยกมือไหว้ทักทายก่อน รอยยิ้มและการมีสัมมาคารวะคือกุญแจสำคัญ
  • ของฝากติดไม้ติดมือ : หากมีโอกาสเข้าพบเจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่เคารพ ลองหาขนมมงคล หรือผลไม้เล็กๆ น้อยๆ ไปฝาก เป็นการเปิดทางเชื่อมความสัมพันธ์
  • กตัญญูพ่อแม่ : ผู้ใหญ่ในบ้านคือพระอรหันต์ของลูก ก่อนออกจากบ้านให้ขอพรพ่อแม่ หรือโทรหาท่าน จะช่วยเสริมบารมีให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานเมตตาเราเหมือนลูกหลานครับ



sukanlaya s.

sukanlaya s.

