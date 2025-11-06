ฝากขัง แร็ปเปอร์ดัง พบอยู่กับ อินฟลูฯ สาว ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนกลายเป็นศพ
คุมตัว เนมวี แร็ปเปอร์ชื่อดัง ฝากขังศาล 6 วัน พบข้อมูลอยู่กับ ไอริส เซียะ เน็ตไอดอลสายแซ่บ ในห้องพักเป็นคนสุดท้าย ก่อนเสียชีวิต เจ้าตัวโพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์
ข่าวการเสียชีวิตปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งในมาเลเซีย ของอินฟลูเอ็นเซอร์และเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่คนดัง อย่าง ไอริส เซียะ (Iris Hsieh) ยังคงต้องสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับให้เป็น “คดีฆาตกรรม” ล่าสุดได้มีการคุมตัว เนมวี (Namewee) แร็ปเปอร์ดังฝากขัง 6 วัน หลังพบว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับไอริสในห้องพักก่อนเสียชีวิต
BBC รายงานว่า การควบคุมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ เนมวี ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยตนเองเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมทั้งโพสต์ภาพเซลฟี่หน้าสถานีตำรวจเพื่อสยบข่าวก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวอ้างกับสื่อว่าเขาไม่สามารถติดต่อได้และหายตัวไปคล้ายกำลังหลบหนี
หลังจากนั้นเขาได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรม namewee อีกครั้งก่อนถูกคุมตัวเข้าห้องขัง ระบุว่า “ผมจะไม่หนี อดีตที่เคยถูก ‘ตามตัว’ เจ็ดครั้ง ผมก็ไปมอบตัวทุกครั้ง ไม่เคยหลบหนี… ผมจะให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่”
ทำความรู้จัก ประวัติ เนมวี แร็ปเปอร์ชื่อดัง ชาวมาเลเซีย
เนมวี (Namewee) หรือชื่อจริง วี เมิงฉี (Wee Meng Chee) เป็นศิลปินที่สร้างกระแสถกเถียงมายาวนานจากผลงานเพลงของเขา เนมวีมักจะปรากฎตัวพร้อมกับหมวกบีนนีและแว่นกันแดด ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้แฟน ๆ จำเขาได้
เนมวี เริ่มเป็นที่รู้จักราว ๆ ปี ค.ศ. 2007 และกลายเป็นข่าวฉาวในทันที จากเพลงชาติมาเลเซีย “Negaraku” ฉบับรีเมกแบบเสียดสีรัฐบาล คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนยูทูป ทางการพิจารณาเอาผิดข้อหายุยงปลุกปั่น แต่ภายหลังยุติเรื่องเมื่อเขาออกมาขอโทษสาธารณะและลบคลิป
ต่อมาในปี 2016 เขาถูกจับจากมิวสิกวิดีโอ “Oh My God” ที่มีฉากแร็ปรอบสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ระบุว่าเพลงดังกล่าวดูหมิ่นอิสลาม และควบคุมตัวเขาไว้ 4 วัน
เพลง “Fragile” ในปี 2021 ของเขาเสียดสี “เสี่ยวฝั่นหง” (Little Pinks) กลุ่มชาตินิยมจีนรุ่นใหม่ที่ปกป้องรัฐบาลจีนบนโลกออนไลน์ และแตะประเด็นอ่อนไหวหลายเรื่อง ตั้งแต่ซินเจียงไปจนถึงอธิปไตยของไต้หวัน เพลงนี้ไวรัลในหมู่ผู้ฟังภาษาจีนกลาง แต่ถูกแบนในจีนแผ่นดินใหญ่ เขาให้สัมภาษณ์บีบีซีในปีเดียวกันว่า “เขามองการถูกแบนเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สร้างสรรค์”
เนมวีเคยร่วมงานกับศิลปินจีนหลายคน รวมถึงดูโอ้ร็อกไต้หวัน อย่าง Power Station (พาวเวอร์ สเตชั่น) และนักร้องเชื้อสายจีน-ออสเตรเลีย อย่าง “คิมเบอร์ลี เฉิน” นอกจากนั้น เนมวี ยังเคยเข้าชิงรางวัลนักร้องชายภาษาจีนกลางยอดเยี่ยมแห่งเวทีโกลเด้นเมโลดี้ (Golden Melody Awards) ของไต้หวันถึง 3 ครั้ง
นอกจากนั้นเขายังมีผลงานในสายภาพยนตร์ ทั้งแสดงนำและกำกับ ซึ่งบางเรื่องก็จุดกระแสถกเถียงจากการนำเสนอประเด็นเชื้อชาติและศาสนา
อ้างอิงจาก : bbc, nationthailand, IG namewee
