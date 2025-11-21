หนุ่มจีน ชนะการแข่งขัน “นอนราบ” คว้าเงินรางวัลหมื่นบาทกลับบ้าน
หนุ่มจีน ชนะการแข่งขัน นอนราบ หลังจากที่นอนบนเบาะนานกว่าคนอื่น เป็นระยะเวลา 33 ชั่วโมง คว้าเงินรางวัลหมื่นบาทกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานการแข่งขัน “นอนราบ” ในประเทศจีน โดยเป็นการแข่งขันนอนบนเบาะ ใครที่อยู่นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 240 คน
ซึ่งกฎในการแข่งนอนราบนั้น อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถพลิกตัวไปมา หาอะไรทานได้ เล่นโทรศัพท์มือถือ ตราบใดที่ไม่ลุกขึ้นมา และห้ามไม่ให้ลุกไปเข้าห้องน้ำด้วย
โดยการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีเวลาจำกัด จะแข่งกันจนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย ซึ่งผ่านไป 24 ชั่วโมงแรก มีผู้เข้าแข่งขันตกรอบ 186 คน และเหลือ 3 คนสุดท้ายเมื่อผ่านไป 33 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้ผู้ชนะใน 33 ชั่วโมง 35 นาที
ชายเป็นผู้ชนะคว้าเงินรางวัล 13,600 บาท (3,000 หยวน) ซึ่งเขาใส่ผ้าอ้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำ ทั้งนี้มีรายงานว่าการแข่งขันครั้งนี้มีเข้าชมตลอดกว่าล้านครั้งผ่านไลฟ์สด
